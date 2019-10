Colegii și apropiații își iau adio de la Tamara Buciuceanu. Înmormântarea are loc vineri

Cei care au iubit-o şi au admirat-o pe actrița Tamara Buciuceanu Botez îşi iau joi rămas bun.

Cu un ultim gând, colegi de scenă, apropiaţi sau oameni simpli i-au adus flori la Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra din Capitală. Înmormântarea va avea loc vineri.

Colegii de scenă, turnee sau film ai îndrăgitei actriţe vorbesc cu tristeţe, duioşie şi admioratie despre Tamara Buciuceanu.

Cristina Deleanu, actriţă: "A fost pentru noi ca o mamă, am jucat foarte mult împreună, am fost plecaţi imrepuna, am ţinut imens la ea, vorbeam aproape săptămânal, ştiam că sănătatea ei nu e cea mai bună, a renunţat să joacă acum câţiva ani şi a însemnat mult."

Eugen Cristea, actor: "Pentru noi şi cred că entru toată lumea, doamna Tamara a fost, nu o rază de lumină, ci o lumină într-o lume gri, urâtă, plină de ură, a fost acea lumină. A fost un curcubeu de sentimente, de stări, de valoare, de gingăşie, de frumuseţe sufletească, de moralitate, de modestie şi generozitate nu a trăit pt dumneai,a trăit pentru publiculc are o iubeşte.

Cea care a rămas, cel puţin în amintirea unei generaţii, drept Isoscel, profesoara de matematică din filmul "Liceenii", a jucat în sute de pelicule şi piese de teatru şi a făcut o carieră impresionantă în radio şi televiziune. Mulţi dintre cei îndrăgostiţi de teatrul radiofonic îşi amintesc de vocea ei "inconfundabilă" şi de talentul imens, care i-a permis să abordeze tot felul de personaje, nu numai de comedie.

Femeie: "Am avut şansa să lucrez cu dânsa la liceeni şi să lucrez şi la radio ani de zile, am făcut cu echipa liceenilor, liceeni rock and roll, iar la radio am făcut nenumărate emisiuni de divertismet. Mă uitam la ea, arată atât de frumos, pleacă exact aşa cum a trăit cu demnitate şi cu respect."

Femeie: "Nu ştiu dacă va mai există o voce ca ea, tot ce a interpretat dansa, cum s-a apropiat de echipa de lucru, de colegi."

O dată cu generaţia de aur, Tamara Buciuceanu a încântat mereu sufletele spectatorilor.

Ducu Bertzi: "Știu că iubea enorm de mult florile şi am zis că trebuia să trec să îi aduc flori. Am fost la câteva spectacole în Germania şi era tot timpul cea mai energică şi singura ei preocupare era să primească flori şi spunea vezi câte flori am primit? şi îi spuneam da, doamna Tamara."

Slujba de înmormântarea va avea loc mâine la Biserică Sfântul Gheorghe Nou din centrul Capitalei, iar apoi înhumarea va fi la Cimitirul Sfânta Vineri.

