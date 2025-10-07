Ciclonul mediteranean lovește România cu o intensitate rar întâlnită. Șefa ANM: „Este o situaţie de excepţie”

Ultimele coduri roşii pentru ploi abundente au fost emise în 2022, pentru judeţul Vâlcea şi zona de munte a judeţelor Argeş şi Gorj, iar în 2024 pentru judeţul Galaţi, a declarat marţi, pentru Agerpres, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu.

„În sezonul de toamnă ploile sunt normale, activitatea ciclonică mediteraneană este normală în această perioadă, însă intensitatea, mai ales în sud-estul ţării, este ceva mai rar întâlnită. Ultimul Cod roşu emis pentru ploi abundente a fost în 2022, pentru judeţul Vâlcea şi zona de munte a judeţelor Argeş şi Gorj, iar în 2024 pentru judeţul Galaţi", a menţionat Iris Răducanu.

Codul roșu vizează mai multe județe

Potrivit acesteia, Codul roşu de ploi torenţiale este valabil din această seară, de la ora 21:00 până mâine după-amiază, la ora 15:00 şi vizează judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, acolo unde va ploua torenţial şi abundent. Izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80-100 de litri şi izolat 120-140 de litri pe metru pătrat.

„Ulterior, după acest interval, ne aşteptăm ca aria precipitaţiilor să se restrângă şi intensitatea acestora să scadă, motiv pentru care Codul roşu nu credem că va fi prelungit. În zilele următoare, în special de miercuri seara, joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor. Pe parcursul zilei de joi vor mai rămâne doar nişte intensificări ale vântului în estul şi sud-estul ţării. Acolo va fi în vigoare şi un Cod galben pentru intensificări ale vântului. Rafalele vor fi de 50-70 km pe oră, iar în Carpaţii de Curbură şi în Estul Carpaţilor Meridionali, la altitudini de peste 1.700 metri, rafalele vor depăşi 90 km pe oră", a menţionat meteorologul.

Temperatura va crește după 9 octombrie

Potrivit acesteia, vremea se va mai ameliora şi sub aspect termic, după data de 9 octombrie.

„Temperaturile vor creşte în cea mai mare parte a ţării şi se vor situa în jurul normelor specifice perioadei, adică temperaturi maxime in general cuprinse între 13-14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi până la 21-22 grade în Lunca Dunării", a adăugat Iris Răducanu.

Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat că un ciclon mediteranean, alimentat şi cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, generează cantităţi importante de precipitaţii.

„Este într-adevăr o situaţie de excepţie, luând în considerare că pentru o lună octombrie, la un interval de 5 zile a fost emis al doilea Cod roşu pentru areale din partea de sud-est a ţării, după episodul anterior, când în sud-vestul ţării am avut de asemenea în vigoare un Cod roşu. Un ciclon mediteranean, alimentat de această dată şi cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, generează cantităţi importante de precipitaţii - şi vorbim de valori care pot depăşi cel puţin pentru zona afectată de trei ori cât ar trebui să plouă într-o lună octombrie, în această perioadă. După expirarea Codului portocaliu, de mâine-seară, de la ora 23:00 şi galben, va mai rămâne până joi după-amiază, la ora 18:00, încă o atenţionare meteorologică de Cod galben pentru centrul şi sudul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea, pentru intensificări ale vântului, 50-70 de kilometri pe oră în Carpaţii de Curbură şi în estul Meridionalilor la altitudini de peste 1.700, rafale în general de 80-90 de km pe oră", a afirmat directorul general al ANM, la Digi24, scrie Agerpres.

