Un bărbat din Bistrița ar fi agresat doi copii de 11 ani și i-a băgat cu forța într-o mașină. Minorii au sărit din vehicul

Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa este cercetat penal pentru că ar fi agresat doi minori de 11 ani şi i-ar fi urcat cu forţa într-un autoturism, după ce aceştia ar fi găsit nişte jucării abandonate în parc de copilul agresorului.

Copiii au reuşit să sară din maşină şi au cerut ajutorul unor persoane, care au sunat apoi la Poliţie, potrivit IPJ Bistrița.

Bărbatul a fost identificat şi reţinut, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta consumase alcool.

"În noaptea de 13/14 septembrie a.c., poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Bistriţa au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 33 de ani, din Bistriţa, cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal. În fapt, în seara de 13 septembrie a.c., în jurul orei 19:00, pe fondul unor neînţelegeri cu privire la nişte jucării abandonate în parc, bărbatul ar fi exercitat acte de violenţă şi i-ar fi urcat în autoturismul său pe doi copii, ambii de 11 ani, din Bistriţa. Cei doi au reuşit să sară din autoturism, unul dintre aceştia alertând alte persoane care au anunţat Poliţia. În scurt timp, un echipaj din cadrul Biroului Rutier a depistat autoturismul în cauză şi pe conducătorul acestuia. Bărbatul de 33 de ani a fost condus la sediul Poliţiei, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat", a transmis IPJ, luni.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, iar ulterior Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Bărbatul este cercetat penal pentru lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal.

