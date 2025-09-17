Trei persoane au murit într-un accident rutier, pe DN7, la ieșirea din Bascov, între o mașină și o autocisternă

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, pe DN7, la ieșirea din comuna Bascov, județul Argeș. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autocisternă.

Șoferul autocisternei a declarat că autoturismul a derapat pe carosabilul umed și a intrat în el.

Forțele de intervenție au identificat trei victime. Inițial, două persoane au fost declarate decedate, iar o a treia, aflată încarcerată și inconștientă, primea îngrijiri medicale. Ulterior, medicii au constatat și decesul acesteia. Victimele sunt două femei și un bărbat.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române informează că traficul rutier este blocat pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov. Reluarea circulației este estimată după ora 12.00.

