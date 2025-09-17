Trei persoane au murit într-un accident rutier, pe DN7, la ieșirea din Bascov, între o mașină și o autocisternă

Stiri actuale
17-09-2025 | 11:35
×
Codul embed a fost copiat

Un accident rutier grav a avut loc miercuri, pe DN7, la ieșirea din comuna Bascov, județul Argeș. În coliziune au fost implicate un autoturism și o autocisternă.

autor
Ioana Andreescu,  Natașa Paraschiv

Șoferul autocisternei a declarat că autoturismul a derapat pe carosabilul umed și a intrat în el.

Forțele de intervenție au identificat trei victime. Inițial, două persoane au fost declarate decedate, iar o a treia, aflată încarcerată și inconștientă, primea îngrijiri medicale. Ulterior, medicii au constatat și decesul acesteia. Victimele sunt două femei și un bărbat.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române informează că traficul rutier este blocat pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov. Reluarea circulației este estimată după ora 12.00.

Citește și
fiul lui toto drumitrescu
Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore
Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci

Sursa: StirilePROTV

Etichete: accident, persoane decedate, bascov,

Dată publicare: 17-09-2025 11:12

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Noi detalii despre avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Când dispăruse de pe radar
Stiri actuale
Noi detalii despre avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Când dispăruse de pe radar

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în zona Gării Arad în 9 august, accident soldat cu doi morţi, a dispărut de pe radar când se afla la aproximativ 365 de metri de sol şi avea o viteză de 140 km/h.

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore
Stiri actuale
Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină. A fost reținut 24 de ore

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de când a fost implicat într-un accident rutier cu o victimă și a fugit de la fața locului.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins după ce a fugit de la locul unui accident. A fost testat pozitiv la cocaină - Surse
Stiri actuale
Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins după ce a fugit de la locul unui accident. A fost testat pozitiv la cocaină - Surse

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu a fost găsit de polițiști la mai bine de 48 de ore de la producerea unui accident rutier în Capitală.

Recomandări
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi
Stiri externe
Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Septembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28