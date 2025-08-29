Un client a bătut un șofer de transport alternativ, în Timișoara. Atacul a fost surprins de camera de bord

Corespondent ProTV: „Imaginile au fost filmate acum 2 nopți în zona Calea Aradului din Timișoara. Se vede cum șoferul este trântit pe asfalt, în fața mașinii, iar atacatorul îl lovește cu furie cu pumnii și picioarele. Conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani, încearcă să se apere, dar este lovit în continuare cu sălbăticie. Mai multe mașini opresc în dreptul celor doi, iar un tânăr intervine să-l oprească pe agresor. Iar aceasta pleacă de-acolo. Din primele cercetări, a reieșit că șoferul luase doi clienți pentru o cursă. În timp ce îi ducea la destinație, aceștia au început să-l înjure, moment în care victima le-a cerut să coboare. În acel moment, unul dintre clienți a răbufnit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe și încearcă să-i identifice pe clienți și să-l găsească pe atacator.”

