Un client a bătut un șofer de transport alternativ, în Timișoara. Atacul a fost surprins de camera de bord

Stiri actuale
29-08-2025 | 13:04
sofer batut
protv.ro

Scene violente în Timișoara. Un șofer de transport alternativ, prin aplicație, a fost pus la pământ și bătut în drum de un client. Agresorul este căutat de poliție. Anchetatorii au imaginile surprinse de camera de pe bord a mașinii.

autor
Alexandra Clej

Corespondent ProTV: „Imaginile au fost filmate acum 2 nopți în zona Calea Aradului din Timișoara. Se vede cum șoferul este trântit pe asfalt, în fața mașinii, iar atacatorul îl lovește cu furie cu pumnii și picioarele. Conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani, încearcă să se apere, dar este lovit în continuare cu sălbăticie. Mai multe mașini opresc în dreptul celor doi, iar un tânăr intervine să-l oprească pe agresor. Iar aceasta pleacă de-acolo. Din primele cercetări, a reieșit că șoferul luase doi clienți pentru o cursă. În timp ce îi ducea la destinație, aceștia au început să-l înjure, moment în care victima le-a cerut să coboare. În acel moment, unul dintre clienți a răbufnit. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe și încearcă să-i identifice pe clienți și să-l găsească pe atacator.”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, bataie, client, sofer,

Dată publicare: 29-08-2025 13:02

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Un șofer din SUA a fost bătut de polițiști după ce a fost oprit în trafic pentru că nu avea farurile aprinse
Stiri externe
Un șofer din SUA a fost bătut de polițiști după ce a fost oprit în trafic pentru că nu avea farurile aprinse

O înregistrare video devenită virală pe rețelele sociale surprinde o intervenție extrem de agresivă a poliției în Jacksonville, Florida, unde un agent sparge geamul unei mașini și îl lovește în cap pe șoferul oprit în trafic.

Un șofer a fost bătut cu pumnii în trafic, în Iași. Polițiștii îi caută pe toți cei implicați în scandal. VIDEO
Stiri actuale
Un șofer a fost bătut cu pumnii în trafic, în Iași. Polițiștii îi caută pe toți cei implicați în scandal. VIDEO

O bătaie în trafic a fost filmată pe un bulevard din Iași, iar polițiștii îi caută pe toți cei implicați în scandal.

Un șofer de ridesharing din București a fost bătut de mai mulți indivizi. Scenele șocante au fost surprinse de camere
Stiri actuale
Un șofer de ridesharing din București a fost bătut de mai mulți indivizi. Scenele șocante au fost surprinse de camere

Mai mulți indivizi sunt căutați de poliție după ce l-au bătut pe un șofer de ridesharing din Capitală, în urma unei șicanări în trafic. Bărbatul atacat a fost rănit și internat în spital. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii, care au făcut publică, vineri, prognoza pe următoarele patru săptămâni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 August 2025

03:26:21

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59