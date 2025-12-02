Un șofer care a accidentat o familie cu doi copii în Timișoara, prins după două zile. Polițiștii l-au „săltat” din trafic

Au fost percheziții luni seară în Timișoara, la domiciliul unui bărbat care a provocat sâmbătă un accident, apoi a fugit.

În mașina pe care a lovit-o era un cuplu cu doi copii. Oamenii au fost cât pe ce să cadă în canalul Bega. Toți patru au fost răniți și transportați de urgență la spital. După două zile de căutări, fugarul, un tânăr de 24 de ani, a fost depistat în trafic, pe un bulevard din oraș.

Polițiștii l-au scos din mașină, l-au pus la pământ și l-au încătușat, sub ochii trecătorilor. Surse din rândul anchetatorilor susțin că voia să fugă din țară.

Ulterior, mascații și procurorii au descins la două adrese, unde au găsit inclusiv droguri. Individul a fost dus la audieri, iar acum e cercetat pentru vătămare corporală din culpă și fugă de la locul accidentului.

