Un șofer care a accidentat o familie cu doi copii în Timișoara, prins după două zile. Polițiștii l-au „săltat” din trafic

Stiri actuale
02-12-2025 | 07:59
perchezitii timisoara,
Pro TV

Au fost percheziții luni seară în Timișoara, la domiciliul unui bărbat care a provocat sâmbătă un accident, apoi a fugit.

autor
Emanuela Băluș

În mașina pe care a lovit-o era un cuplu cu doi copii. Oamenii au fost cât pe ce să cadă în canalul Bega. Toți patru au fost răniți și transportați de urgență la spital. După două zile de căutări, fugarul, un tânăr de 24 de ani, a fost depistat în trafic, pe un bulevard din oraș.

Polițiștii l-au scos din mașină, l-au pus la pământ și l-au încătușat, sub ochii trecătorilor. Surse din rândul anchetatorilor susțin că voia să fugă din țară.

Ulterior, mascații și procurorii au descins la două adrese, unde au găsit inclusiv droguri. Individul a fost dus la audieri, iar acum e cercetat pentru vătămare corporală din culpă și fugă de la locul accidentului.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, accident, sofer,

Dată publicare: 02-12-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Cum au reacționat coreenii la cozonac, țuică și palincă. O româncă din Seul le-a arătat cum se sărbătorește Ziua Națională
Stiri actuale
Cum au reacționat coreenii la cozonac, țuică și palincă. O româncă din Seul le-a arătat cum se sărbătorește Ziua Națională

De Ziua Națională, România a fost sărbătorită nu doar acasă, ci și în cele mai îndepărtate locuri din lume.

Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara
Stiri actuale
Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara

Un cetățean georgian, etichetat extrem de periculos și monitorizat de SRI, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.

„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul
Stiri actuale
„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul

Incendiu cu pericol de explozie, într-o gospodărie din localitatea Vânju Mare, județul Mehedinți. O anexă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins pe 300 de metri pătrați.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28