Scuterist băut, rănit în București, după un impact cu o mașină condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani. „Avea și farul chior”

Stiri Diverse
02-12-2025 | 07:49
Accident grav, luni seară, la intersecția Străzii Pantelimon cu Șoseaua Iancului.

autor
Teodora Nica

Un bărbat cu un scuter a ajuns la spital după impactul cu o mașină, condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani.

Bărbatul a fost rănit și transportat la Spitalul Sfântul Pantelimon. Polițiștii spun că avea o alcoolemie de 0,88 în aerul expirat.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Șofer: Făceam stânga aici și un domn pe scuter, avea și farul chior. Nu l-am văzut deloc și s-a întâmplat accidentul.

Reporter: Dânsul a pățit ceva?

Șofer: El spunea că nu are nimic!

Sursa: Pro TV

Etichete: Capitala, accident, scutere,

Dată publicare: 02-12-2025 07:31

