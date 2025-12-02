Scuterist băut, rănit în București, după un impact cu o mașină condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani. „Avea și farul chior”

Accident grav, luni seară, la intersecția Străzii Pantelimon cu Șoseaua Iancului.

Un bărbat cu un scuter a ajuns la spital după impactul cu o mașină, condusă de un tânăr în vârstă de 18 ani.

Bărbatul a fost rănit și transportat la Spitalul Sfântul Pantelimon. Polițiștii spun că avea o alcoolemie de 0,88 în aerul expirat.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Șofer: Făceam stânga aici și un domn pe scuter, avea și farul chior. Nu l-am văzut deloc și s-a întâmplat accidentul.

Reporter: Dânsul a pățit ceva?

Șofer: El spunea că nu are nimic!

