În urmă cu puţin timp, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Hărmanului din municipiul Braşov, în care au fost implicate un autocar, o ambulanţă aflată în misiune, care transporta un pacient, şi un autoturism. La faţa locului au fost direcţionate autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD”, anunţă, miercuri, ISU Braşov, scrie News.ro.

Din primele informaţii, în urma accidentului a rezultat o victimă.

Echipajele operative intervin pentru acordarea asistenţei medicale victimei şi pentru asigurarea măsurilor necesare la faţa locului.