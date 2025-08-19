Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un autotren

Stiri actuale
19-08-2025 | 11:29
Politie

Doi tineri au murit, marți dimineață, după ce au fost loviți de un autotren, pe autostrada A1 București-Pitești.

autor
Ioana Andreescu

Cei doi erau pietoni și se aflau pe șosea când a avut loc accidentul. Circulația a fost restricționată, astfel că valorile de trafic sunt ridicate pe sensul spre Pitești.

Accidentul a avut loc pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

„Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări

Potrivit Centrului Infotrafic, circulația a fost restricționată în urma accidentului. Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Pitești, astfel că șoferii sunt sfătuiți să ruleze cu prudență sporită și să păstreze o distanță regulamentară între vehicule.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, accident, autostrada, politie, pitesti,

Dată publicare: 19-08-2025 11:21

