O șoferiță de 21 de ani a ieșit din parcarea unui magazin, la Suceava. Ce a urmat

Două persoane au ajuns la spital, în urma unui grav accident petrecut pe un drum din județul Suceava.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

O cameră de supraveghere a surprins cum o șoferiță de 21 de ani iese din parcarea unui magazin din Suceava fără să se asigure.

Din stânga, mașina este izbită de un alt autoturism care circulă regulamentar. Ambele vehicule sunt aruncate în afara șoselei și într-un indicator „STOP”.

Pe trotuar se afla și un bărbat de 25 de ani, care aștepta cu o pâine în mână să treacă strada. Este lovit de una dintre mașini și aruncat pe asfalt, de unde se ridică imediat.

Avariat a fost și un al treilea autoturism, spun polițiștii. Doi dintre șoferi au primit îngrijiri. Pietonul a refuzat transportul la spital.

Niciunul dintre conducătorii auto nu consumaseră alcool, spun anchetatorii care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

