Accident grav în Botoșani. O femeie a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. A rămas blocată sub autoturism

15-11-2025 | 20:48
O femeie a fost lovită, sâmbătă, de un autoturism de teren pe trecerea de pietoni, rămânând blocată sub roţile maşinii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Accidentul a avut loc pe Calea Naţională din municipiul Botoşani.

Femeia, care era rănită grav, a fost scoasă de sub autoturism de către un echipaj de descarcerare.

La caz au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD şi una aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

''Salvatorii au folosit accesoriile specifice pentru a ridica şi stabiliza maşina, reuşind astfel să extragă victima prinsă dedesubt. Femeia era conştientă şi cooperantă în momentul salvării, fiind preluată imediat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale", au afirmat reprezentanţii ISU.

Potrivit poliţiştilor, accidentul s-a produs ca urmare a neacordării de prioritate la pietonul angajat regulamentar în traversarea străzii, pe marcaj pietonal. Victima are 65 de ani, iar şoferul care a produs accidentul 64 de ani.

Cum schimbă containerele inteligente modul în care aruncăm gunoiul în România. Locatarii vor plăti doar cât aruncă

Sursa: Agerpres

