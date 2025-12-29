Accident grav în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce șoferul ar fi pierdut controlul direcției
Accident rutier în Pasajul Unirii, din Capitală. O camera de bord a surprins momentul în care șoferul unei alte mașini pierde controlul direcției, trece peste linia continuă, lovește parapeții, se răstoarnă și se oprește în celălalt perete al pasajului.
Accidentul s-a petrecut duminică dimineață, în jurul orei 4. Șoferul de 24 de ani a fost verificat cu aparatul etilotest și nu consumase alcool.
În urma impactului, bărbatul a suferit doar răni ușoare. Le-ar fi spus polițiștilor că a derapat și nu a mai putut controla mașina. Acum urmează să plătească pentru distrugerile provocate.