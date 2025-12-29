Accident grav în Pasajul Unirii. O mașină s-a răsturnat după ce șoferul ar fi pierdut controlul direcției

Stiri actuale
29-12-2025 | 14:01
×
Codul embed a fost copiat

Accident rutier în Pasajul Unirii, din Capitală. O camera de bord a surprins momentul în care șoferul unei alte mașini pierde controlul direcției, trece peste linia continuă, lovește parapeții, se răstoarnă și se oprește în celălalt perete al pasajului.

autor
Mădălina Stețco

Accidentul s-a petrecut duminică dimineață, în jurul orei 4. Șoferul de 24 de ani a fost verificat cu aparatul etilotest și nu consumase alcool.

În urma impactului, bărbatul a suferit doar răni ușoare. Le-ar fi spus polițiștilor că a derapat și nu a mai putut controla mașina. Acum urmează să plătească pentru distrugerile provocate.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, accident, unirii, sofer,

Dată publicare: 29-12-2025 13:25

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică. Despăgubirile pe care le plătesc asiguratorii în caz de accident
Stiri Economice
Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică. Despăgubirile pe care le plătesc asiguratorii în caz de accident

Posesorii de trotinete electrice care circulă cu o viteză mai mare de 25 de kilometri pe oră pot fi verificați de polițiștii rutieri. Oamenii legii vor să vadă dacă au încheiat o asigurare de răspundere civilă.

Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video
Stiri externe
Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR. Lipsa cvorumului ar putea costa România 200 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a amânat pentru 16 ianuarie dezbaterile privind o decizie referitoare la pensiile magistraților.

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28