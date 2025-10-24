Două femei au fost reținute după ce au făcut operații estetice la o clinică din București și au plecat fără să plătească

Două femei care au efectuat mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică din Sector 6, pe care nu le-au plătit, au fost reținute de polițiștii din București pentru abuz de încredere și fraudarea creditorilor.

Potrivit anchetatorilor, femeile în vârstă de 34 şi 36 de ani ar fi achiziţionat intervenţii faciale minim invazive în unitatea medicală respectivă, ştiind că nu le vor putea plăti, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei. printre tratamentele la care au fost supuse „clientele” sunt cele cu acid hialuronic şi toxină botulinică.

Poliţia Capitalei a informat, joi, că în 22 octombrie, poliţişti ai Secţiei 20 au pus în aplicare două mandate de aducere, în municipiul Bucureşti, emise pe numele a două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

Conform anchetatorilor, îm 17 octombrie, Secţia 20 Poliţie a fost sesizată de către reprezentantul unei clinici medicale cu punct de lucru în Sectorul 6 că două persoane ar fi achiziţionat mai multe proceduri estetice şi nu ar fi achitat contravaloarea acestora, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor făcute de către poliţişti s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către două femei, în vârstă de 34, respectiv 36 de ani.

Probele administrate au indicat că în 17 octombrie cele două femei ar fi achiziţionat intervenţii faciale minim invazive, în clinica medicală respectivă, ştiind că nu vor putea plăti costurile aferente acestora.

Valoarea procedurilor

Din cercetări a reieşit că femeia de 34 de ani ar fi beneficiat de proceduri medicale în valoare de aproximativ 14.100 de lei, iar cea de 36 de ani, de intervenţii în valoare de 7.300 de lei.

Potrivit unor surse, cele două femei ar fi făcut, printre altele, tratamente cu acid hialuronic, acestea fiind cele mai costisitoare. Astfel, una dintre femei a făcut tratament cu acid hialuronic în valoare de 6.300 lei, skinbooster facial de 1.450 de lei, tratament cu toxină botulinică în valoare de 900 lei, tratament de biostimulare de 4.500 lei şi tratament buze în valoare de 1.000 lei, iar cealaltă femeie, tratamente cu toxină botulinică şi cu acid hialuronic în valoare totală de 5.000 de lei, skinbooster de 1.400 de lei şi tratament buze în valoare de 900 de lei.

Astfel, la data de 22 octombrie 2025, au fost puse în aplicare două mandate de aducere emise pe numele bănuitelor, acestea fiind depistate şi conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraţilor cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

