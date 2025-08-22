Repornește Programul Rabla Auto. Ecotichetul pentru maşinile electrice va fi de 18.500 de lei

22-08-2025 | 17:48
Rabla
Ghidul de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost pus în consultare publică de Ministerul Mediului pe site-ul instituției. 

Documentul include modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2025, care stabileşte noi măsuri pentru investiţiile finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen care va fi de 18.500 de lei (de la 37.000 de lei) sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere maşini nepoluante prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), se arată într-un comunicat al instituției.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

- 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice,

Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent

- 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid,

- 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

„Am înţeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România” a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

