Sf. Parascheva, cel mai mare pelerinaj ortodox din țară: cozi de km în Iași

S-au format cozi de kilometri la Iași în prima zi a celui mai mare pelerinaj ortodox, din România.

Sărbătoarea Sfintei Parascheva a strâns un număr impresionat de credincioși, veniți din toată țara, cu mașinile personale, trenuri sau autocare. La prima oră când a fost scoasă racla cu sfintele moaște, la rând așteptau deja, peste 15 mii de persoane.

Racla a fost scoasă din biserică și dusă în procesiune de măicuțe și de preoți până la baldachinul împodobit cu flori.

La coadă erau deja mii de oameni. Fiecare pelerin își aduce aici durerea, dar și nădejdea. Această femeie care a așteptat 20 de ore să ajungă lângă sipet, păstrează tradiția de peste două decenii.

Elena Săbiuță, pelerin: „Aștept de ieri dimineață de la 9.”

Reporter: „Ați avut putere?”

Pelerin: „Păi îmi da Cuvioasa putere. Mă bucur că am venit și simt o pace incredibilă."

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „S-a dat startul oficial, pelerinajul începe. De acum va fi continuu rândul de pelerini până spre 15 octombrie."

Chira Ștefan, pelerin: „Anul trecut am avut o fractură la mână și am venit cu mâna imobilizată. Nu vreau să fabulez. Doctorii îmi garantau că nu o să pot ridica mâna și uitați-vă acum că o ridic bine, fără operație. Eu cred în minuni."

Cristiana Maria, pelerin: „Este al 15-lea an în care vin cu drag și sper că dacă ai credință le rezolvi pe toate. Copilul este în Paris, medic anestezist și de când am născut-o, m-am rugat la Sfânta. Cred că și prin îngăduința bunului Dumnezeu a urcat atâtea trepte."

Femeie: „Vin a treia oară, dar am fost mulțumită după ce am plecat de la Sfânta și am avut parte de bine în viață. Am un nepot operat a treia a oară la colon și am pus o lumânare la zidul rugăciunilor și mă rog să se facă bine."

Peste o sută de elevi au împărțit alimente și ceaiuri pentru oamenii osteniți. O profesoară a reușit să mobilizeze tinerii dintr-un liceu întreg. Femeia povestește că totul a început după ce a trecut prin cumpăna vieții ei.

Marie-Jean Stoian, profesoară: „Nu mai puteam merge și în rugăciunile mele cât am stat la pat, am cerut ajutor Cuvioasei. Și am promis că dacă mă fac bine și plec pe picioarele mele voi face această activitate în numele ei."

Daria, elevă: „Mă simt foarte bine când împart oamenilor puțină bucurie. Pentru mine e o plăcere să donez din banii mei."

Din București și din zonele limitrofe ajung an de an în capitala Moldovei, zeci de mii de oameni. Vineri dimineață, 165 de autocare au fost puse la dispoziția a 8.000 de credincioși din Voluntari.

Pelerinajul continuă la Iași și mulți credincioși se află și în aceste clipe în fața raclei cu sfintele moaște. Din păcate, evenimentul nu a fost lipsit de incidente.



Până acum 30 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.



Sâmbătă seară, va avea loc Calea Sfinților, atunci racla cu Sfintele Moaște va fi purtată în procesiune de un sobor de preoți prin tot orașul. Tot saâmbătă, la Iași, vor ajunge din insula Corfu, moaștele Sfântului Spiridon.



Spre bucuria tuturor, vremea blândă se va menține și în zilele următoare, spun meteorologii.

