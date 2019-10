Sute de mii de pelerini, la Sfânta Parascheva. Ce a văzut un copil când a ajuns

Peste 200 de mii de pelerini din toată ţara sunt aşteptaţi în aceste zile la Iaşi, la prăznuirea Sfintei Parascheva.

Joi noapte 8000 de credincioşi s-au reunit la catedrala din Voluntari, de unde au pornit în pelerinaj către capitala Moldovei, pentru a lua parte la una dintre cele mai mari sărbători ale ortodoxiei.

165 de autocare au fost puse, la dispoziţia celor 8.000 de credincioşi. Pelerinajul a început cu o slujbă în faţa bisericii Sfânta Parasvheva din Voluntar, iar cu binecuvântarea preoţilor, maşinile au plecat în miez de noapte spre Iaşi. Pentru mulţi, pelerinajul a devenit o adevărată tradiţie.

Pelerin: ”Nu e prima oară, e a 5-a oară, şi mergem şi anul ăsta să ne-nchinăm, să ne rugăm, să fim sănătoşi”.

Pelerin: De 7 ani merg în fiecare an la Sfânta Parascheva.

Reporter: De ce mergeţi?

Pelerin: Pentru liniştea sufletească a familiei, a corpului.

Pelerin: ”Aşa ne mai rugăm pentru familie, pentru copii, pentru toată lumea, pentru sănătate”.

Printre pelerinii care au plecat spre Iaşi s-au numărat şi zeci de copii

Reporter: Ce ai văzut?

Copil: O coadă foarte mare.

Reporter: Ai stat multe ore la coadă?

Copil: Da.

Reporter: Şi ţi-a plăcut?

Copil: Da.

Reporter: Anul acesta ce vrei să vezi?

Copil: Biserica.

Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari: "Am început de la un microbuz acum 15 ani, vreo 8, 10 pelerini, şi de la an la an. Anul trecut au fost în jur de 7000, anul acesta sunt aproximativ 8000, poate la anul vor fi mai mulţi".

Pentru că acest pelerinaj să fie posibil primăria Voluntari a investit peste 120 de mii de euro.

Anul acesta pelerinii vor putea cinsti atât sfintele moaşte adăpostite de Catedrală Mitropolitană din Iaşi, cât şi mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, ce va fi adusă din insula Corfu.

