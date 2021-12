2021, anul inundaţiilor, cutremurelor şi tornadelor cu bilanţuri catastrofale

Într-un an în care una dintre cele mai aşteptate reuniuni internaţionale la un nivel înalt a fost conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP26), desfăşurată la Glasgow în perioada 31 octombrie - 12 noiembrie, dezastrele naturale au continuat să provoace numeroase victime şi daune materiale considerabile, îngreunând campaniile de vaccinare anti-COVID-19 din regiunile afectate.

Costurile catastrofelor naturale la nivel mondial în 2021 s-au ridicat la circa 250 de miliarde de dolari (221 de miliarde de euro), potrivit unei prime estimări publicate marţi de compania de reasigurare Swiss Re, în creştere cu 24% faţă de 2020.

Cele mai de amploare incendii, care au mistuit suprafeţe extinse și au condus la evacuarea a mii de persoane şi au provocat victime şi pagube materiale considerabile, au fost înregistrate în acest an în Nepal, Mexic, Spania, Italia, Calabria, Lazio şi Sardinia, dar şi în Grecia.

Grecia s-a confruntat cu o caniculă extremă şi cu sute de incendii, cele mai însemnate făcând ravagii pe insulele Samos, Evia, în Munţii Geraneia şi în apropiere de Atena, în mai, iulie, august şi septembrie.

Aerul a ars, pădurea a ars şi Grecia a ars toată. În timp ce imagini apocaliptice au făcut înconjurul lumii, oamenii disperaţi, care au fost prinşi în mijlocul focurilor au simțit că trăiesc o catastrofă de proporţii biblice.

Zeci de focare au izbucnit pe insula Evia și în unele zone din Peloponez. Ajutaţi de colegi din România, Ucraina şi de numeroşi voluntari, pompierii eleni au făcut tot posibilul să pună capăt coşmarului. Lupta a fost, însă, inegală şi a părut fără sfârşit.

Evia, a doua insulă ca mărime din Grecia, a ars cu focuri până la cer.

Tot pe fondul temperaturilor caniculare și alte ţări au afectate de incendii în acest an.

În Albania, incendiile forestiere din august s-au soldat cu doi morţi şi evacuarea a mii de persoane.

În Cipru, un incendiu forestier de proporţii a provocat moartea a patru persoane, dar şi în Franţa, pompierii au luptat din greu să ţină sub control flăcările care au ucis două persoane şi s-au răspândit pe dealurile din spatele oraşului turistic Saint-Tropez de pe Coasta de Azur.

La 50 de kilometri de Saint-Tropez au fost evacuate locurile de campare, după ce flăcările au distrus 5.000 de hectare de vegetație. Și israelienii au luptat cu incendiile izbucnite la marginea Ierusalimului.

În regiunea Algarve din sudul Portugaliei, un focar considerat stins s-a reactivat. Răspândite de vânt, flăcările s-au apropiat cu viteză de mai multe localităţi, iar autorităţile au evacuat zeci de localnici din zonele expuse.

Aproape 400 de pompieri portughezi şi 130 de autospeciale şi cisterne au fost trimise în regiune, pentru a limita incendiul.

În Turcia, incendiile de pădure din sudul ţării au lăsat în urmă şase morţi, sute de răniţi şi pagube materiale. De asemenea, numeroase incendii forestiere considerate "extreme" au făcut ravagii în centrul Rusiei pe fondul caniculei.

În Iacuţia, în nordul Siberiei, cea mai mare şi mai rece regiune din Rusia, incendiile forestiere au devastat în vară o zonă mai mare decât suprafaţa Portugaliei.

În Argentina, trei persoane şi-au pierdut viaţa ca urmare a incendiilor de vegetaţie care au izbucnit în octombrie în zone rurale din provincia Cordoba şi au mistuit peste 30.000 de hectare.

Statele Unite au fost afectate şi în 2021 de numeroase incendii de vegetaţie, unele dintre acestea atingând proporţii rar întâlnite. Cele mai afectate state au fost Arizona, Oregon şi California, unde au fost consemnate temperaturi maxime deosebit de ridicate - în regiunea Death Valley din California, una dintre cele mai fierbinţi din lume, au fost înregistrate 54,4 grade Celsius, în iulie, lună care, potrivit experţilor de la Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) cu sediul în Washington, a fost cea mai călduroasă din istoria înregistrărilor.

Tot în iulie a izbucnit unul dintre cele mai devastatoare incendii din Statele Unite. Numit Dixie Fire, acesta a fost atât de amplu încât îşi genera propriul climat. Soldat cu moartea unui pompier dintre cele câteva mii de forţe care au intervenit pentru stingerea flăcărilor, acesta a mistuit 389.837 de hectare, inclusiv mai multe localităţi mici, între care Greenville şi Canyondam. Incendiul a fost declarat stins în totalitate abia pe 25 octombrie.

După incendiile devastatoare de vegetaţie din sezonul călduros anterior, Australia a fost scutită de incendii de vegetaţie anul acesta în contextul cantităţilor de precipitaţii care au depăşit valorile medii, asociate cu fenomenul La Nińa. Au fost consemnate totuşi incendii importante în Australia de Sud şi în apropiere de Perth (Australia de Vest).

Bilanţuri tragice au fost anunţate în 2021 şi în urma inundaţiilor provocate de ploile torenţiale. Unul dintre aceste fenomene a avut loc în luna iulie în Europa de Vest, când, aproape 200 de persoane au murit în Germania şi cel puţin 40 în Belgia în urma unor inundaţii devastatoare cauzate de intemperii.

Imagini cutremurătoare au făcut înconjurul lumii şi după inundaţiile grave care au lovit centrul Chinei în iulie, soldate cu 302 de morţi şi zeci de dispăruţi. Precipitaţiile torenţiale care s-au abătut asupra metropolei Zhengzhou, capitala populatei provincii Henan, au condus la inundarea staţiilor şi tunelelor de metrou şi a unui tunel rutier, multe persoane fiind luate de ape.

China: Drone footage captured the extent of floods in the cities of Suizhou and Yicheng in Hubei province. pic.twitter.com/nnFIemjTXD