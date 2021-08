Inundații devastatoare în China. Sunt cel puțin 21 de morți

Provincia Hubei, situată la 1.000 de kilometri vest de Shanghai, este afectată, de miercuri, de ploi puternice.

Localitatea Yicheng a fost deosebit de afectată şi a înregistrat joi precipitaţii-record de 400 de milimetri, potrivit News.ro, care citează CCTV.

Imagini surprind principalele artere din oraş acoperite de un torent de apă noroioasă şi locuinţe înconjurate de ape.

China: Drone footage captured the extent of floods in the cities of Suizhou and Yicheng in Hubei province. pic.twitter.com/nnFIemjTXD