Alex Radu, finanțistul din Londra, școlit la Harvard, care vrea să treacă pe lista de succese proiectul „România”

Astăzi se uită cu interes spre țara de unde a plecat și vede oportunitățile pe care mulți nu le văd.

Londra este unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii. De aici pleacă proiecte internaționale majore de dezvoltare, aici se fac strategii care nu doar că produc bani, ci și bunăstare.

Alex Radu: „Majoritatea deal-urilor pe care eu le-am condus sunt de la, să zicem, cel mai mic 50 de milioane de dolari la 350 de milioane de dolari. În zona asta. Sunt deal-uri mijlocii și mari aș zice”.

Alex Radu este un finanțist ce se ocupă cu administrarea unor fonduri de investiții cu multe zerouri.

Alex Radu: „Noi investim în companii ca ele să devină mai bune și cu banii pe care noi îi investim în companii, ele cresc. Cumpără o nouă companie sau adaugă o nouă linie de producție. Sau au o problemă și atunci cu banii pe care noi îi investim își rezolvă problema aia de lichiditate”.

Energic, plin de idei de afaceri și tot timpul zâmbitor. Așa l-am cunoscut în 2007 când era student la Harvard, în Statele Unite. A fost susținut de părinți să facă ce-i place și a ales să fie printre cei mai buni.

Ambiția l-a adus mereu pe Alex în locurile unde se joacă băieții mari cu bani. A absolvit școala de afaceri și economie de la Harvard și a fost cooptat să lucreze în New York pentru un mare fond de investiții – Blackstone.

După ce a acumulat suficientă experiență, tânărul specialist a trecut oceanul, în Londra, după noi oportunități.

Alex Radu: „Lucrurile s-au legat destul de frumos. Îmi doream să fac saltul ăsta. Eu petrecusem deja aproape o decadă în State cu Harvard, cu Harvard School, cu Morgan Stanley și voiam să fiu mai aproape de casă și, având oportunitatea asta, am sărit pe ea”.

Și a ajuns la Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții și servicii financiare din lume.

Alex Radu: „În fiecare unitate de timp mă gândesc cum să reușesc să fac lucrurile să meargă în cea mai mică unitate de timp. Am lucrat pentru un fond de 14 miliarde care a fost și cel mai mare fond pe care Goldman l-a strâns vreodată”.

Pentru planurile lui are nevoie de oameni care să-l urmeze.

Alex Radu: „Cel mai important este să lucrezi cu oameni în care să ai încredere. Am reușit să iau în echipa mea oameni care ce zic și pot să facă. Și să își dorească să facă cu pasiune. În același timp, oameni care vor să crească. Odată ce cresc ei, te ajută și pe tine, e o chestie de câștig reciproc. În mediul de business și multe din companiile de finanțe în care suntem, oamenii respectivi adaugă multă valoare la fiecare echipă. Sunt norocos că lucrez cu oameni care sunt extraordinar de inteligenți, extraordinar de dedicați la ceea ce fac”.

Helene a lucrat câțiva ani în echipa lui Alex.

Helene: „Când te întâlnești cu el este mereu plin de energie bună. Câteodată în domeniul bancar poate fi un mediu dur, program prelungit, muncă grea și când îl vezi pe Alex, întotdeauna este cu energie bună. Alex se adaptează imediat indiferent de situație”.

Reporter: Este creativ sau mai strict?

Helene: „Este foarte analitic. Analitic. Pare creativ, dar știi că mintea îi lucrează înainte. Este foarte structurat. Este o persoană caldă sau un finanțist cu sânge rece? Este calm, cald. Săritor, oricând îl poți suna pentru un sfat”.

Un sfat sau o potențială afacere.

Marc Habibi: „Compania despre care discutăm acum este din Republica Moldova, cu activitate în România. Sediul este acum în România. România este acum într-un punct de mare de schimbare pentru că o grămadă de circumstanțe esențiale va face România să crească mult în următorii 10 ani. Nu doar în infrastructură, dar acest ciclu virtual al economiei crește din ce în ce mai mult”.

S-au cunoscut din primul an petrecut de Alex pe malurile Tamisei.

Marc Habibi: „Ești în general legat de oamenii care au mai mare experiență ca tine să te învețe. Este un lucru la care Alex a fost întotdeauna bun – să aibă grijă, să explice, să învețe, să ajute oamenii cu care lucrează să se dezvolte”.

Ștefan este unul dintre prietenii și mentorii săi. Este vicepreședintele unui fond de investiții care administrează capitaluri de 1,4 mii de miliarde de dolari, Wellington Management.

Ștefan: „Cred că este despre schimbarea de idei și de sfaturi. Și apreciez mult sfaturile lui Alex. Părerea mea este că este rar să găsești pe cineva cu multe în comun din punct de vedere al experienței profesionale și personale și să ai multă încredere”.

Alex Radu construiește acum un nou proiect de afaceri care va avea, cu siguranță, unul dintre piloni în România.

Alex Radu: „În momentul de față lucrez cu niște parteneri la un nou fond și mă uit la România cu ochi doritori”.

Ștefan: „Cred că etica muncii și spiritul lui antreprenorial vin din rădăcinile românești, dacă ar fi să ghicesc. Este țara cu cea mai mare creștere economică din Europa acum și asta arată că există acest spirit. Să investești în carieră, să muncești mult, să-ți asumi riscuri, să te muți în afara țării, nu e deloc ușor și cred că asta aduce succesul și are legatură cu aceste rădăcini. Și apoi să-ți întorci această energie înapoi în țara ta”.

Alex Radu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Bride, suedeza care-i stă alături și-i este factor de echilibru.

Bride: „Tot timpul avem seri când venim acasă și discutăm la cină, avem dezbateri, punem lumea la cale. Am avut de învățat multe despre țara voastră, despre poporul vostru primitor și prietenos. Am fost în România de câteva ori. Cred că am fost în România anul acesta mai mult decât în Suedia”.

Cel mai important proiect din viața lui Alex este astăzi căsătoria. O investiție pe care nu vrea s-o rateze.

Bride: „La anul, în Suedia. O vom face la familia mea. Va fi o nuntă mică, cam o sută de persoane. Părinții mei au o casă de țară în Suedia, acolo am fost botezată și de aceea ne vom căsători acolo”.

Viața socială li se împletește cu viața profesională. Claudia este din Australia, a împărțit apartamentul cu Bride și acum este apropiată cuplului.

Claudia: „Sunt un cuplu așa de drăguț. Cred că sunt o poveste de dragoste modernă. Când ești în Londra totul se concentrează pe carieră și să ai un partener la fel ca tine și care să te ajute să-ți atingi ce îți propui cred că este extraordinar”.

Martin și Ania: „Când ieșim împreună este o listă de lucruri pe care Alex ți-a recomandat să le faci: seriale TV, cărți, locuri de ieșit în oraș, restaurante noi. Cu siguranță este o inspirație pentru prieteni”.

În urmă cu 16 ani, când era încă la Harvard, Alex Radu vorbea despre schimbarea pe care o va aduce generația lui în România.

Nu și-a uitat promisunea. Împreună cu câțiva prieteni români a fondat în 2011 un proiect care adună laolaltă profesori și oameni de afaceri, mentori pentru generațiile următoare.

Ana Voicilă a fost cursantă și ulterior a condus organizația care vrea să dezvolte viitori lideri și antreprenori.

Ana Voicilă: „Când am mers la Aspire și am întâlnit toți acești oameni, am realizat că pot să fac un impact mult mai mare asupra vieții mele, comunității și pot să am inclusiv un impact global. Am ajuns la University College London, am terminat economie și managementul afacerilor”.

Aspire Academy este locul unde anual peste 100 de copii sunt pregătiți pentru viață – își descoperă și exersează abilitățile, sunt îndrumați și deschiși pentru noi orizonturi.

Peste 1.000 de tineri au trecut prin Aspire Academy. O parte dintre ei sunt la Londra.

Iar bulgărul se rostogolește. Alex Radu este omul care știe că locul de unde a plecat este locul în care trebuie să întoarcă expertiza și energia sa, locul în care îi sunt rădăcinile, dar și oportunitățile. Și acest loc este acasă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 01-12-2023 07:21