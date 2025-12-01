Povestea renașterii Muzeului Astra din Sibiu. Misiunea lui Ciprian Ștefan de a salva tradițiile a fost premiată

Sufletul tradițiilor românești se păstrează în inima Transilvaniei, într-un loc unic, unde am întâlnit un om dedicat și echipa lui. Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, ne arată cum trecutul devine cheia spre viitor.

De la premiul „Oscarul Muzeelor Europene", la evenimente culturale care duc istoria și tradiția mai aproape de oameni, munca sa este dovada că România are resurse pentru a străluci.

Fotografia cu directorul muzeului Astra din Sibiu ațipit în mașină în drumul spre ridicarea premiului Europa Nostra, oscarul muzeelor europene, a devenit virală. Ciprian Ștefan a preferat să meargă cu mașină la Bruxelles pentru a-și duce mai mulți colegi în capitala europeană.

Întins pe 100 de hectare în aer liber, muzeul Astra din Dumbrava Sibiului este un loc unde trecutul prinde viață.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Comunicarea medierea și interpretarea patrimoniului e vitală, dacă tot doar lași numai niște exponate, le-ai aruncat în muzeu și pui o plăcuță, un cod qr și atât, nu este suficient”.

Peste 400 de exponate, multe dintre ele deschise pentru a fi vizitate, unde oamenii trebuie să pună mâna, să experimenteze istoria și tradiția.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Pentru noi este foarte important ca oamenii să-și asume acest muzeu ca fiind al lor, că asta e moștenirea României. Moștenirea asta care noi vrem să o lăsăm pe ruralul României este importantă, dacă tu vrei să ai în continuare valori identitare, să știi că aparții”.

Neobosit povestitor, Ciprian știe că nu e suficient să păstrăm ce avem, trebuie să construim pentru viitor.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Am găsit și niște meșteri buni în România, care nu sunt doar vânzători de produse meșteșugăreșți. Știu să vorbească cu copilul, știu să-l cum să spun să-l implice în activitatea respectivă. E o definiție, adică E o zicere”.

Industrializarea și urbanizarea forțată au lăsat urme în mentalitățile unor generații.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Era infuzia aia comunistă prin care tu, dacă stai la țară într-o casă de lemn și lucrezi pământul ești sărac, nu știu cum și aici e o rușine, deci le lași la meșteri. Găsim meșteri în teren, oameni care au super competențe pe fierărit, pe orice și parcă simți că i rușine de aceste competențe, care sunt atât de cerute în momentul de făță, nu doar în România, mai ales în Europa”.

Ovidiu Baron: „S-a văzut un impact colosal. Oamenii au fost oamenii de toate vârstele, au fost extraordinar de atrași de ideea asta că poți într-o casă din asta veche să gătești, că poți să simți mirosul de mâncare autentică, nu trebuie să te bazezi doar pe amintire sau pe imaginație, ci efectiv ai acolo la îndemână toată atmosfera”.

Ciprian Ștefan a venit în 2005 ca simplu muzeograf.

Ovidiu Baron: „Este foarte disponibil la efort, în primul rând și cu un entuziasm care uneori mi s-a părut chiar dincolo de limitele pe care le poți asuma, și uneori ai avut impresia că ziua nu are 24 de ore”.

Lucian Robu: „Am învățat de la de la el. A fost o schimbare de generație. Ciprian avea deja experiență acumulată de câțiva ani înainte de a veni eu împreună cu colegii. În afară de departamentul de conservare, restaurare de MUZEOGRAFIE în aer liber, avem departamentul de astra film, departament de marketing și educație și am construit toate aceste departamente. Ne-am concentrat pe infrastructură ca să poți să construieșți programe și produse culturale bune pentru comunitate, este nevoie de infrastructură. În trecut am avut 310.000 plătitori de bilete. Nu avem mai multe categorii de bilete, dar încasările au fost de 6 milioane de lei, încasări bune pentru România, chiar bune. Ce se întâmplă la Astra este complementar și cu alte evenimente din Sibiu – festivalul internațional de teatru sau Artmania”.

John Malkovich: „ Iubesc muzeul în aer liber, este fantastic cu toate clădirile aduse”.

John Malkovich a fost impresionat de comoara transilvăneană.

John Malkovich: „Sunt mii de detalii în acel loc”.

În centrul orașului îl găsim pe directorul muzeului Astra care s-a oferit să fie ghid unor turiști într-un obiectiv turistic care este încă în proiect. Bastionul Soldisch este un proiect în dezvoltare care vă intra în circuitul turistic.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Sperăm să găsim un producător de arme specifice perioadei respective care să poată să fie atinse. Vrem să prezentăm și o istorie a zidurilor de fortificație”.

Cosmin Călinescu: „Am venit pentru un om pe care l-am văzut că pe o provocare pe care o încerci. E nevoie de viziune, în primul rând, e nevoie de planificare în ultimul rând și mai mult decât orice e nevoie de fapte”.

Are doi frați

În satul natal, Blăjeni, în Apuseni, se regăsește cu familia la comemorarea bunului bunicului matern, profesor de istorie care i-a fost model.

Are dubla specializare, în istorie și teologie și a fost la un pas să se facă preot.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Cred, cred în Dumnezeu și cred în fapte bune. Nu sunt cel mai bun exemplu de credință sau așa încerc să fac mult bine pot”.

Dar a trecut prin mai multe deziluzii.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Am fost dezamăgit în Timișoara în timpul facultății. Antrenat elogia cu 10 da și eu aveam și bursă de merit. Îmi plăcea să citesc și să învăț numai pentru bursă”.

Frații lui sunt gemeni – unul polițist și altul IT-st. Ciprian este mai mare cu un an, dar diferența s-a cunoscut prea puțin. Deși au meserii diferite, au rămas foarte apropiați.

Copiii vor fi crescuți în același spirit. Fetițele lui Ciprian învață de acum ceea ce înseamnă munca.

Fată: „Tata, de exemplu, are o anumită vârstă și nu mai poate să-și sape singur porumbul din grădină, iar săptămâna trecută asta am făcut. El ne-a pregătit gropile și noi am plantat cu gândul că peste doi-trei ani, culegem roadele”.

Pasiunea pentru munca sa vine la pachet cu sacrificii personale. Fetele lui, Daria și Ana, îi simt lipsa, dar îi înțeleg devotamentul.

Fată: „E rău că lucrează foarte mult și îl văd cel mai rar pe tata și nu-mi place să fie obosit… plecat”.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Mă doare sufletul că nu stau cu ea și când petrec mai mult timp, dar încerc să le arăt că e o perioadă în care să spun așa sunt cumva pe val. Și anii ăștia nu se mai întorc înapoi”.

Ateliere textile, de prelucrare a lemnului sau ceramică sunt puse la dispoziția doritorilor. Pentru Ciprian Ștefan, Muzeul Astra este o dovadă că România are resurse să își păstreze sufletul. Cu determinare, moțul și echipa lui ne amintesc că trecutul este cheia pentru a înțelege viitorul.

