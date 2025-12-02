Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Andreea Matei și Rareș Cojoc sunt campioni mondiali la dans și așază tricolorul și imnul național pe podiumuri de pe tot mapamondul. De Ziua Națională, ei ne reamintesc că România nu excelează doar în sport, ci și în eleganță, în grație și în artă.

E 3 noiembrie și Sala Sporturilor din Sibiu răsună de ovații: Rareș Cojoc și partenera lui, Andreea Matei, aduc României titlul mondial. Încă unul, pentru că sunt campioni mondiali la dans sportiv de mai mulți ani, de pe urma punctelor acumulate la sute de concursuri internaționale. Când concurează, par două note potrivite perfect, pe aceeași partitură. De cum au pășit pe ring, Rareș și Andreea nu încep un dans, ci dau naștere unui basm. O poveste în care valsul e pagina introductivă, tangoul e replica tăioasă, valsul vienez e intrigă seducătoare, slow-foxtrotul e suspinul de mijloc, iar quickstepul… un final sprintat, dar fericit, care lasă publicul fără aer, în ropot de aplauze.

E o carieră construită cu disciplină, repetiții nenumărate, dar și sacrificii care poate nu se văd pe ring.

Ea dansează de 22 de ani, el de 29. Andreea are fix vârsta PRO TV-ului, Rareș este cu 7 ani mai mare. S-au întâlnit întâmplător, acum 11 ani, după ce el renunțase aproape un an la dans, pe motiv că schimbase mai multe partenere. Ea venea, de asemenea, după o pauză impusă de bacalaureat. S-au întâlnit la repetiții și de la primii pași de dans au știut că vor face echipă bună. Au repetat timp de un an împreună, iar din 2015 au început să câștige podium după podium, din Thailanda în Spania și din Germania în China.

Înainte de concursul de la Sibiu, s-au antrenat la București de dimineața până seara târziu. Și au invitat un antrenor rus și unul din Italia, maeștri ai dansului, ca să îi ajute pentru mici detalii de finețe, care să facă diferența. Chiar și după 6 ore de antrenament, reușesc să smulgă aplauzele celorlalți dansatori profesioniști din sală. Și vorbim de campioni, din alte țări și chiar continente, invitați la acest stagiu de pregătire. Anual se adună zeci de mii de ore de antrenamente, de repetarea acelorași coregrafii atent studiate, iar dansul profesionist implică și bugete serioase.

Andreea povestește că nu are nici iubit, nici viață de familie, pentru că îi ocupă tot timpul dansul.

Andreea Matei: „Anul trecut am avut 24 de competiții, am mers la 24 de concursuri în toată lumea.”

Andreea are și o franciză care oferă cursuri de dans sportiv, în școli private de la noi, unde trimite dansatori și instructori de mișcare scenică și yoga, pentru a lucra cu copii de vârste diferite. Toți colaboratorii ei sunt foști sau actuali dansatori și se mândresc cu cei doi și rezultatele lor.

Dansatoare colaboratoare: „Eu am venit de un an și jumătate în București, am dansat la Galați, dar auzeam de ei și mă bucură enorm performanța lor, e ceva unic.”

Sebastian: „E un boost de încredere când vine un rezultat așa bun.”

Cristian: „Sperăm să fie un imbold pentru mulți alți copii să vrea să danseze.”

Și colaboratorii, și părinții Andreei au fost prezenți să îi susțină la Sibiu, la fel cum au venit și părinții lui Rareș. Tatăl și mama Andreei povestesc că, de la 8 ani, era extrem de conștiincioasă în privința dansului. Își amintesc un episod amuzant, în care fiica lor s-a trezit mult prea devreme, în ziua unui antrenament.

Rareș e familist și jonglează cu familia și antrenamentele mai bine decât execută rotirile în pivot, cum se spune în dans. Este căsătorit cu o fostă dansatoare, dar de dans contemporan, și este tatăl a trei copii — Ioachim, Anastasia și Alexie. Rareș provine dintr-o familie înstărită, mama este neurolog pediatru, iar tatăl deține un combinat chimic în Mureș, unde se produc îngrășăminte pentru agricultură. Tinerii Cojoc locuiesc într-un penthouse pe două etaje, înconjurat de o terasă uriașă, într-un cartier nou de blocuri, aproape de sala unde se antrenează. Soția, pe care o cheamă tot Andreea, este influencer. Postează frecvent filmulețe cu ținute, dar și aspecte din viața de mamă cu 3 copii și cu nu mai puțin de 3 bone filipineze. Multe filmări sunt făcute acasă și în ele apar toți, în diverse momente de familie.

Andreea a făcut dans contemporan și e fostă dansatoare, din trupele unor artiști consacrați de la noi.

Andreea, soția lui Rareș: „Mi-a plăcut de el, ne-am cunoscut la club, mă curta, era cu 4 ani mai mic decât mine. Am zis: ce fac cu el, îl iau să îl cresc.”

În adolescența lui Rareș, părinții l-au dat în grija a doi antrenori italieni, soț și soție, care l-au găzduit la Roma. De acolo pleca frecvent la competiții internaționale, iar în anii cât a stat în Italia a învățat ce nu deprinsese în traiul de acasă. Rareș recunoaște că a fost un copil rebel, se plictisea repede la cursuri în copilărie și chiar nu voia uneori să participe la concursuri, invocând diverse motive. Scuzele n-au ținut în fața mamei.

Perechea Andreea Matei și Rareș Cojoc transformă munca și repetiția în eleganță pură, iar efortul nevăzut în performanță înaltă. Au pași de vals cu care ar putea liniști furtuni și un quickstep cu care le-ar putea porni. Și ne arată tuturor că România poate excela nu doar în sporturi consacrate, ci și în eleganță, grație și în arta pașilor executați perfect.

