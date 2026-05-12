SAFE sub asediu. AUR sesizează și Avocatul Poporului atacă la CCR programul de 16,68 miliarde euro pentru apărarea României

În argumentarea sa, Avocatul Poporului invocă inclusiv jurisprudența stabilită de Curtea Constituțională prin prevederi legate de restricțiile impuse în pandemia de Covid și face analize sematice asupra unor verbe precum ”a afecta”, ”a suprima” sau expresii ca ”a antrena consecințe negative”.

Într-un document extrem de elaborat și minuțios argumentat, Avocatul Poporului expune pe larg motivele pentru care consideră că OUG 38/2026 este neconstituțională, grupate pe trei capitole distincte:

AUR își anunța demersul în comunicatul său de presă de luni seara, unde preciza că Avocatul Poporului urma să acționeze și el, independent de sesizarea formațiunii politice.

AUR a sesizat luni, iar Avocatul Poporului a atacat marți la Curtea Constituțională OUG nr.38/2026, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Avocatul Poporului - Excepție de neconstituționalitate referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Renate Weber, care ocupă funcția de Avocatul Poporului ca interimar de mai bine de doi ani, a fost reconfirmată la conducerea instituției ultima dată în martie 2026, când AUR, din opoziție, și PSD, de la putere, s-au aliat pentru a amâna în Parlament o nouă numire. Abia peste o lună, relația dintre PSD și AUR avea să fie oficializată pentru dărâmarea guvernului, a cărei ultimă OUG e atacată acum la CCR.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, luni seară, că Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la OUG nr. 38/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2026.

"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la ilegalitatea comisă de guvernul condus de Ilie Bolojan, după demersurile şi sesizările formulate de AUR. Este încă o dovadă că am avut dreptate atunci când am spus că acest guvern a încălcat legea şi a încercat să îşi impună deciziile prin forţă politică şi presiune instituţională!", a transmis, luni seară, AUR, într-un comunicat de presă.

În același comunicat, AUR anunța de luni seara ce urma să facă marți Avocatul Poporului.

AUR știa luni ce urma să anunțe Avocatul Poporului marți

Potrivit reprezentanţilor formaţiunii, "faptul că Avocatul Poporului a decis să sesizeze CCR confirmă gravitatea situaţiei şi arată că demersul AUR a fost unul legitim şi necesar".

"România nu poate fi condusă prin improvizaţii, presiuni şi încălcări ale Constituţiei. Nimeni nu este deasupra legii, nici măcar un premier care se considera de neînlocuit", a mai transmis formaţiunea.

Sâmbătă, AUR a anunţat că a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul că, semnată de un Guvern demis, este un act neconstituţional.

"Constituţia României este cât se poate de clară. Articolul 110 alineatul (4) şi articolul 37 alin. (3) din Codul administrativ prevăd, fără echivoc, că un guvern demis «nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege», ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice", a transmis formaţiunea.

Potrivit AUR, OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă.

"Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislaţia română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcţionale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcţionarilor publici şi altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală şi interzicerea muncii forţate", a transmis atunci AUR.

Nicușor Dan spune că toate contractele SAFE vor fi semnate până pe 31 mai

OUG 38/2026 vizează demararea programului european SAFE, prin care România beneficiază de 16,68 miliarde de euro pentru a-și consolida capacitățile militare și apărarea. Este a doua cea mai mare alocare de fonduri pentru apărare din întreaga Uniune Europeană, după Polonia.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan declara chiar marți, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", că programul SAFE este în grafic şi că până la 31 mai România va avea semnate toate contractele din cadrul acestui program.

”Pe SAFE suntem în grafic. A existat un calendar, a existat un termen în noiembrie anul trecut în care ne-am încadrat. Acum există termenul de 31 mai anul acesta, deci peste trei, patru săptămâni până la care să fie semnate contractele. Pentru ca aceste contracte să fie semnate, a fost necesar acest vot în Parlament, care a venit pentru o componentă importantă în urmă cu două săptămâni şi prevăd că se va întâmpla azi pe ultima componentă. Există şi componenta care ţine de Ministerul Transporturilor. Deci, până la 31 mai, România va avea contractele semnate”, a afirmat Nicuşor Dan.