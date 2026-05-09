”Ne aflăm în faţa unui caz fără precedent”. AUR îi cere Avocatului Poporului să atace la CCR o OUG semnată de Bolojan

"Este vorba despre actul normativ semnat de Ilie Bolojan şi contrasemnat de mai mulţi miniştri la trei zile după ce Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură de către Parlamentul României, în şedinţa comună din 5 mai 2026. Constituţia României este cât se poate de clară. Articolul 110 alineatul (4) şi articolul 37 alin. (3) din Codul administrativ prevăd, fără echivoc, că un guvern demis 'nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege', ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice. OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă. Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislaţia română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcţionale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcţionarilor publici şi altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală şi interzicerea muncii forţate", se menţionează în comunicatul citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, Guvernul Bolojan "a ignorat inclusiv avizul negativ de la Consiliul Legislativ".

"Consiliul a emis (...) un aviz negativ asupra ordonanţei, identificând încălcări multiple ale Constituţiei (...) Cu toate acestea, Guvernul demis Bolojan a publicat ordonanţa în Monitorul Oficial, în timp ce un alt act adoptat în condiţii identice nu a fost publicat, recunoscându-se public că nu poate intra în vigoare după demiterea Guvernului. Această dublă măsură este, prin sine însăşi, dovada arbitrariului şi a abuzului de putere. Guvernul Bolojan a recunoscut chiar el (...) că cele 12 articole adăugate ulterior la proiect au fost introduse din 'posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite Ordonanţe de Urgenţă'. Cu alte cuvinte, Executivul a mărturisit public că a încercat să eludeze chiar Constituţia, anticipând demiterea sa şi încercând să strecoare reglementări pe uşa din spate, peste capul Parlamentului care tocmai îi retrăsese încrederea", au mai transmis reprezentanţii AUR.

Aceştia îl acuză Guvernul Bolojan de "uzurpare".

"Ne aflăm în faţa unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moţiune de cenzură semnează o ordonanţă de urgenţă ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaţilor, ale funcţionarilor publici şi ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare. AUR nu va accepta ca actele unui Guvern demis de Parlament să producă efecte împotriva românilor şi a Constituţiei. Ne vom apăra ordinea constituţională până la capăt, în faţa Curţii Constituţionale. Prin sesizarea depusă, AUR solicită Avocatului Poporului sesizarea de urgenţă a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 38/2026 în integralitate, în subsidiar, sesizarea pentru articolele I, II, V şi VIII, care afectează direct dreptul de proprietate şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, precum şi dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale afectate, până la pronunţarea Curţii Constituţionale", se mai arată în comunicatul AUR.

Guvernul a repus pe ordinea de zi a şedinţei de vineri proiectul de ordonanţă de urgenţă adoptat în şedinţa de luni, 4 mai, privind cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ.

Potrivit unui comunicat al Executivului, repunerea pe ordinea de zi a fost realizată conform articolului 43 alineat 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 şi nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai.

"Ordonanţa de urgenţă are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare, având în vedere oportunităţile create de accesarea programului SAFE, şi să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărâre a Guvernului", arată aceeaşi sursă.

În comunicat se arată că, de asemenea, în timpul şedinţei de Guvern din 4 mai au fost introduse în proiectul de OUG şi alte modificări pentru buna funcţionare a mai multor sectoare de activitate, respectiv: pentru soluţionarea numărului mare de documente eliberate pentru dovedirea drepturilor persoanelor persecutate politic; clarificarea unor aspecte privind decontarea sumelor aferente compensării preţului la energie; clarificarea normelor privind securitatea la incendiu în cazul utilizării articolelor pirotehnice; posibilitatea de utilizare a excedentului bugetar din anii precedenţi în cazul proiectelor publice; clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale şi a rambursărilor de TVA; clarificări privind legislaţia aferentă derulării proiectelor de investiţii pentru modernizarea şi extinderea reţelei de transport şi distribuţie a gazelor naturale; asigurarea resursei umane pentru o mai bună derulare a proiectelor finanţate din PNRR.

"Completările aduse în şedinţa de Guvern ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului", se precizează în comunicat.