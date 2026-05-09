”Ne aflăm în faţa unui caz fără precedent”. AUR îi cere Avocatului Poporului să atace la CCR o OUG semnată de Bolojan

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, sâmbătă, o sesizare la Avocatul Poporului, prin care solicită trimiterea către Curtea Constituţională a Ordonanţei de Urgenţă 38/2026, publicată în Monitorul Oficial din 8 mai.

Cristian Matei

"Este vorba despre actul normativ semnat de Ilie Bolojan şi contrasemnat de mai mulţi miniştri la trei zile după ce Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură de către Parlamentul României, în şedinţa comună din 5 mai 2026. Constituţia României este cât se poate de clară. Articolul 110 alineatul (4) şi articolul 37 alin. (3) din Codul administrativ prevăd, fără echivoc, că un guvern demis 'nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege', ci doar acte strict necesare pentru administrarea curentă a treburilor publice. OUG 38/2026 nu este, sub nicio formă, un act de administrare curentă. Aceasta introduce un mecanism nou de expropriere a bunurilor mobile, fără precedent în legislaţia română, permite trecerea în proprietatea statului a unor active funcţionale ale unor companii private, inclusiv a celor aflate în faliment, fără protejarea creditorilor, modifică simultan 14 acte normative complet diferite (Legea exproprierii, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea salarizării, Legea apărării împotriva incendiilor, regimul funcţionarilor publici şi altele), restrânge drepturi fundamentale precum dreptul de proprietate, dreptul la muncă, libertatea contractuală şi interzicerea muncii forţate", se menţionează în comunicatul citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, Guvernul Bolojan "a ignorat inclusiv avizul negativ de la Consiliul Legislativ".

"Consiliul a emis (...) un aviz negativ asupra ordonanţei, identificând încălcări multiple ale Constituţiei (...) Cu toate acestea, Guvernul demis Bolojan a publicat ordonanţa în Monitorul Oficial, în timp ce un alt act adoptat în condiţii identice nu a fost publicat, recunoscându-se public că nu poate intra în vigoare după demiterea Guvernului. Această dublă măsură este, prin sine însăşi, dovada arbitrariului şi a abuzului de putere. Guvernul Bolojan a recunoscut chiar el (...) că cele 12 articole adăugate ulterior la proiect au fost introduse din 'posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite Ordonanţe de Urgenţă'. Cu alte cuvinte, Executivul a mărturisit public că a încercat să eludeze chiar Constituţia, anticipând demiterea sa şi încercând să strecoare reglementări pe uşa din spate, peste capul Parlamentului care tocmai îi retrăsese încrederea", au mai transmis reprezentanţii AUR.

Aceştia îl acuză Guvernul Bolojan de "uzurpare".

"Ne aflăm în faţa unui caz fără precedent: un Guvern demis prin moţiune de cenzură semnează o ordonanţă de urgenţă ce afectează proprietatea privată, drepturile salariaţilor, ale funcţionarilor publici şi ale contribuabililor. Aceasta nu este guvernare, este uzurpare. AUR nu va accepta ca actele unui Guvern demis de Parlament să producă efecte împotriva românilor şi a Constituţiei. Ne vom apăra ordinea constituţională până la capăt, în faţa Curţii Constituţionale. Prin sesizarea depusă, AUR solicită Avocatului Poporului sesizarea de urgenţă a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr. 38/2026 în integralitate, în subsidiar, sesizarea pentru articolele I, II, V şi VIII, care afectează direct dreptul de proprietate şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, precum şi dispunerea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale afectate, până la pronunţarea Curţii Constituţionale", se mai arată în comunicatul AUR.

Guvernul a repus pe ordinea de zi a şedinţei de vineri proiectul de ordonanţă de urgenţă adoptat în şedinţa de luni, 4 mai, privind cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare pentru ca Executivul sa ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ.

Potrivit unui comunicat al Executivului, repunerea pe ordinea de zi a fost realizată conform articolului 43 alineat 1 din HG 561/2009 coroborat cu articolul 10 din Legea nr. 24/2000 şi nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai.

"Ordonanţa de urgenţă are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare, având în vedere oportunităţile create de accesarea programului SAFE, şi să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărâre a Guvernului", arată aceeaşi sursă.

În comunicat se arată că, de asemenea, în timpul şedinţei de Guvern din 4 mai au fost introduse în proiectul de OUG şi alte modificări pentru buna funcţionare a mai multor sectoare de activitate, respectiv: pentru soluţionarea numărului mare de documente eliberate pentru dovedirea drepturilor persoanelor persecutate politic; clarificarea unor aspecte privind decontarea sumelor aferente compensării preţului la energie; clarificarea normelor privind securitatea la incendiu în cazul utilizării articolelor pirotehnice; posibilitatea de utilizare a excedentului bugetar din anii precedenţi în cazul proiectelor publice; clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale şi a rambursărilor de TVA; clarificări privind legislaţia aferentă derulării proiectelor de investiţii pentru modernizarea şi extinderea reţelei de transport şi distribuţie a gazelor naturale; asigurarea resursei umane pentru o mai bună derulare a proiectelor finanţate din PNRR.

"Completările aduse în şedinţa de Guvern ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului", se precizează în comunicat.

Radu Oprea (PSD): Includerea unui proiect de OUG pe ordinea de zi a Guvernului interimar reprezintă o încălcare gravă a legii

Senatorul PSD Ştefan-Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului, declară că introducerea unui proiect de ordonanţă de urgenţă pe ordinea de zi a Guvernului interimar reprezintă o încălcare "gravă" a legii.

"Statul de drept (...) nu trebuie să fie doar o poveste, pe care o spunem atunci când ne convine, iar atunci când nu ne convine, pentru că avem noi de rezolvat ceva, călcăm în picioare tot ce înseamnă legislaţie. Acest lucru s-a întâmplat ieri în Guvernul României când, în ciuda Constituţiei, în ciuda legislaţiei, în ciuda faptului că un guvern care a fost demis prin moţiune de cenzură are puteri limitate, în conformitate cu articolul 110 alineatul 4 din Constituţie, uită acest lucru şi pune pe ordinea de zi a unei şedinţe de guvern un proiect de ordonanţă de urgenţă. Şi doar cu acest titlu am spus tot despre încălcarea gravă a legii, care s-a întâmplat ieri. Suntem europeni tot timpul sau doar selectiv, atunci când ne convine?", a întrebat Oprea, în cadrul evenimentului organizat de PES activists România cu ocazia Zilei Europei.

Prezent al eveniment, primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a criticat faptul că în ordonanţa privind investiţiile din industria de apărare prevede şi facilităţi pentru producătorii din industria vinului.

"Atunci când dreapta, împreună cu minoritatea gălăgioasă, pune sub semnul întrebării caracterul proeuropean al PSD, în spate e o cu totul şi cu totul altă agendă, iar acest zgomot de fond nu face decât să ascundă adevăratele lor obiective, care sunt de cu totul altă natură. De natură politică. Aseară a fost unul dintre exemple, în care într-o ordonanţă pentru reglementarea programului SAFE au băgat şi nişte facilităţi fiscale pentru nişte comercianţi de alcool, pentru că sunt şi ei europeni, în această măsură. Dar, mă rog, sigur că era logic să amesteci programul SAFE cu comerţul de vin", a spus edilul.

De asemenea, senatorul Radu Oprea i-a acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan, dar şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu pentru faptul că au criticat Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

"Avem nişte proiecte de ţară importante, le-am definit cu toţii. Spuneam că a atrage toţi banii din PNRR ar fi trebuit să fie un obiectiv comun. Aşa am crezut eu, idealist câteodată. Şi mă aşteptam, spre exemplu, în activitatea Secretariatului General al Guvernului, să fie lăudaţi cei care lucrează, profesioniştii de acolo, să spună 'Foarte bine, aţi făcut un proces de selecţie la AMEPIP foarte bun şi pentru lucrul acesta vom lua toţi banii europeni'. Nu s-a întâmplat aşa, pentru că, din păcate, anumite persoane care au ajuns, probabil, inadecvat în anumite funcţii de conducere importante ale statului român confundă politica şi anumite obiective politice cu lipsa de reacţie la planurile importante de ţară, cum ar fi PNRR", a declarat Radu Oprea.

El a mai spus că România a ajuns să piardă fonduri europene, din cauza declaraţiilor publice făcute de către premierul interimar Ilie Bolojan, declaraţii urmărite de către Comisia Europeană.

"Atunci când vii şi faci declaraţii publice la televizor - şi le-a făcut şi premierul demis Ilie Bolojan, le-a făcut apoi şi Dragoş Anastasiu, vicepremier, le-a făcut şi Oana Gheorghiu, vicepremier - în care spui că o instituţie a statului român, pe care noi ne chinuiam cu toţii să demonstrăm Comisiei Europene că este o agenţie care funcţionează deplin, nu funcţionează... Este evident că cei de la Bruxelles se uită cu atenţie pe tot ceea ce transmitem ca mesaj politic - au ajuns la concluzia că lucrurile sunt nefuncţionale. Consecinţa este foarte dureroasă pentru noi: pierdem bani europeni. Ultima oară am pierdut 200 de milioane pentru inventarea unor comitete paralele, care să nu transmită un mesaj clar că această agenţie de monitorizare este funcţională şi lucrul acesta, din păcate, ne afectează pe toţi", a precizat secretarul general al Guvernului", a spus Radu Oprea.

Ilie Bolojan: PSD a aruncat țara în criză și trebuie să-și asume guvernarea sau să aibă demnitate și să recunoască greșeala

