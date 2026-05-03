„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, afirmă preşedintele AUR, George Simion, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Liderul AUR reclamă că aceşti bani nu sunt „injectaţi acolo unde trebuie”, în industria de armament românească, ci sunt daţi, „în principal, către Germania şi Franţa”.

„Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (...) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el nu a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, afirmă Simion în mesaj.

Liderul AUR mai spune că Alianţa a cerut în Parlament să vadă „contractul sau contractele cu Rheinmetall, unde sunt principalele suspiciuni.

„Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfeizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa bani care ne pot scoate la liman şi care ne pot da o gură de aer în industria de armament românească în locuri de muncă bine plătite nu trebuie acceptat. Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”, încheie Geroge Simion.

Programul SAFE şi modul de implementare a acestuia au fost subiect de dispută între actualul prim-ministru şi fostul premier Marcel Ciolacu.

Dispută între actualul și fostul premier pe tema SAFE

Întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Suceava, cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania şi doar 800 de milioane către o firmă din România, premierul Ilie Bolojan a răspuns că întrebarea este "tendenţioasă" şi "eronată", precizând că schema de gestionare a programului a fost stabilită şi votată în mandatul lui Marcel Ciolacu.

"Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta", a declarat Ilie Bolojan.

Actualul premier a explicat că ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de o anume persoană, ci "Armata Română are planuri de înzestrare aprobate în urmă cu mai mulţi ani şi care au trecut prin CSAT". Bolojan a adăugat că una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România.

Ulterior, fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) a susţinut că, de fapt, Cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a Programului SAFE, iar grupul de lucru înfiinţat prin semnătura premierului Ilie Bolojan este condus, potrivit lui Ciolacu, de "un politruc de la Oradea, pus şef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro".

"Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile şi minte cu neruşinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi votat schema de gestionare a Programului SAFE». Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA: Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub Guvernul Bolojan, NU sub Guvernul Ciolacu!", a precizat Marcel Ciolacu.

PSD și AUR se aliază pentru a răsturna Guvernul Bolojan. În urmă cu aproximativ o lună de zile, Grindeanu promitea că ”PSD nu va susține niciun guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu AUR” în Parlament.

De asemenea, liderul PSD susține că nu a încheiat niciun acord cu cei de la AUR pentru o colaborare după o eventuală adoptare a moțiunii de cenzură și demitere a Guvernului Bolojan. Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moţiunea este semnată de 253 de parlamentari