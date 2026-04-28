De teamă ca nu cumva România să piardă banii din programul european SAFE, ministrul Radu Miruță a prezentat în comisiile de Apărare ce cumpără armata română, dar și câți bani se vor întoarce în industria de resort.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Le-am promis angajaților de la Șantierul Naval Mangalia - 2 Mai că îl vom salva. Obstacolul major a fost în Parlament, de azi în Parlament se știe că obligația de a construi cele patru nave e prin salvarea Șantierului Naval. Pentru șantierul de la Mangalia e de 760 de milioane de euro, s-a estimat un cost de 20% pentru operaționalizarea șantierului ca să producă navele acolo. Mecanismul e că cei de la Rheinmetall vor intra să preia activitatea șantierului respectând joint venture între statul român și societatea privată. E obligatoriu să fie făcute, altfel penalitățile sunt mai mari decât valoarea contractului.”

Ce cumpără armata cu banii SAFE

Tot germanii de la Rheinmetall se vor ocupa și de cel mai scump program de înzestrare: mașina de luptă pe șenile a infanteriei, în valoare de 3,3 miliarde de euro. O parte dintre șenilate vor fi produse la Mediaș. Compania ar fi câștigat alte 3 contracte pentru sisteme antiaeriene și muniție de calibru 35 de milimetri.

Din cele peste 10 miliarde de euro cât valorează cele 15 programe pentru care s-a cerut aprobarea Parlamentului, jumătate ar trebui să se întoarcă în industria de apărare românească. La Cugir și Sadu vor fi produse arme de asalt, pistoale și munițiile aferente.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Pentru cele 12 elicoptere, o parte se vor face la IAR Brașov.”

Corespondent Știrile ProTV: „Pe lângă banii investiți în România, companiile câștigătoare de contracte trebuie să creeze și locuri de muncă pentru români. Aici intră și cei aproape 600 de muncitori de pe Șantierul Naval Mangalia, aflat în faliment. Locurile lor de muncă vor fi salvate de îndată ce Rheinmetall va prelua activitatea.”

Banii accesați din programul SAFE au o dobândă de 3% pe 40 de ani, la care se adaugă o perioadă de grație de 10 ani.