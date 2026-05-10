Președintele Nicușor Dan ”a îmbrăţişat un mare fake news suveranist”, afirmă Sorin Ioniță. ”Realitatea e exact invers”

Ioniță este de părere că această afirmație este una falsă, deoarece, în opinia sa, “Europa n-a renunţat niciodată” la energia nucleară. ”Dimpotrivă, UE clasifică nuclearul drept tehnologie de tranziție verde”, precizează directorul executiv al think tank-ului Expert Forum.

Nicușor Dan a făcut această afirmație în discursul pe care l-a susținut în 9 Mai, de Ziua Europei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Sorin Ioniță subliniază faptul că ”nu există o “renunţare europeană” la nuclear”, deoarece Uniunea Europeană nu are o asemenea atribuţie, iar ”mixul energetic în fiecare ţară e decizie naţională”.

”Cu alte cuvinte, realitatea e exact invers decât o sugerează Nicuşor, care a îmbrăţişat aici un mare fake news suveranist” - mai spune Sorin Ioniță.

Mesajul complet al directorului executiv al think tank-ului Expert Forum, Sorin Ioniță:

”Am ajuns să facem fact checking după Nicuşor Dan. Cam nasol. “Europa” n-a renunţat niciodată la nuclear. Dimpotrivă, UE clasifică nuclearul drept tehnologie de tranziție verde.

Un stat a renunţat, Germania, iar altele (Spania, Belgia) aveau planuri, între timp abandonate. Franţa a rămas fix cum era, adică puternic dependentă de nuclear, Finlanda şi Cehia investesc şi ele etc. Nu există o “renunţare europeană” la nuclear.

Şi asta pentru că “Europa” în sens de UE n-are o asemenea atribuţie. Mixul energetic în fiecare ţară e decizie naţională. Poate că ar trebui să aibă, ceea ce ar fi exact contra spiritului declaraţiei lui Nicuşor, care pleda pentru “interes naţional” şi decizii suverane. Dar n-are.

Că dacă avea, ar fi putut opri Germania să construiască Nordstream şi să devină şi mai dependentă de gazul rusesc. Bruxelles-ul a încercat să oprească Nordstream, dar n-a reuşit. Cu alte cuvinte, şi partea a doua a declaraţiei e pe dos cu realitatea.

Sigur, e posibil ca Nicuşor să se fi referit la “Europa” în sens vag şi la grămadă, ca un fel de rezultantă a acţiunii a statelor. Dar chiar de Ziua Europei, e implauzibil: clar a avut în minte Bruxelles-ul şi instituţiile comune ale UE.

Cu alte cuvinte, realitatea e exact invers decât o sugerează Nicuşor, care a îmbrăţişat aici un mare fake news suveranist. În realitate, dacă UE ar fi fost mai puternică decât este (eventual federală), ar fi avut forţa să dea peste mână statelor membre “care-şi apărau interesul naţional” cu argumente greşite şi adoptau decizii proaste, ca cele semnalate în declaraţie. Inclusiv Germaniei.

Când un fost activist de mediu ajunge să recicleze genul ăsta de argumente voalat-suveraniste, e clar că nu doar clima are probleme cu schimbarea accelerată.

Pentru că nu-i prima oară: opoziţia lui Nicuşor faţă de mecanismul european ETS e criticată şi în ultimul raport EFOR.”