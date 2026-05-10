Președintele Nicușor Dan ”a îmbrăţişat un mare fake news suveranist”, afirmă Sorin Ioniță. ”Realitatea e exact invers”

Sorin Ioniță, director executiv al think tank-ului Expert Forum, îl critică pe președintele Nicușor Dan, după ce șeful statului a afirmat că ”Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear”.

Ioniță este de părere că această afirmație este una falsă, deoarece, în opinia sa, “Europa n-a renunţat niciodată” la energia nucleară. ”Dimpotrivă, UE clasifică nuclearul drept tehnologie de tranziție verde”, precizează directorul executiv al think tank-ului Expert Forum.

Nicușor Dan a făcut această afirmație în discursul pe care l-a susținut în 9 Mai, de Ziua Europei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Sorin Ioniță subliniază faptul că ”nu există o “renunţare europeană” la nuclear”, deoarece Uniunea Europeană nu are o asemenea atribuţie, iar ”mixul energetic în fiecare ţară e decizie naţională”.

”Cu alte cuvinte, realitatea e exact invers decât o sugerează Nicuşor, care a îmbrăţişat aici un mare fake news suveranist” - mai spune Sorin Ioniță.

Mesajul complet al directorului executiv al think tank-ului Expert Forum, Sorin Ioniță:

Am ajuns să facem fact checking după Nicuşor Dan. Cam nasol. “Europa” n-a renunţat niciodată la nuclear. Dimpotrivă, UE clasifică nuclearul drept tehnologie de tranziție verde.

Un stat a renunţat, Germania, iar altele (Spania, Belgia) aveau planuri, între timp abandonate. Franţa a rămas fix cum era, adică puternic dependentă de nuclear, Finlanda şi Cehia investesc şi ele etc. Nu există o “renunţare europeană” la nuclear.

Şi asta pentru că “Europa” în sens de UE n-are o asemenea atribuţie. Mixul energetic în fiecare ţară e decizie naţională. Poate că ar trebui să aibă, ceea ce ar fi exact contra spiritului declaraţiei lui Nicuşor, care pleda pentru “interes naţional” şi decizii suverane. Dar n-are.

Că dacă avea, ar fi putut opri Germania să construiască Nordstream şi să devină şi mai dependentă de gazul rusesc. Bruxelles-ul a încercat să oprească Nordstream, dar n-a reuşit. Cu alte cuvinte, şi partea a doua a declaraţiei e pe dos cu realitatea.

Sigur, e posibil ca Nicuşor să se fi referit la “Europa” în sens vag şi la grămadă, ca un fel de rezultantă a acţiunii a statelor. Dar chiar de Ziua Europei, e implauzibil: clar a avut în minte Bruxelles-ul şi instituţiile comune ale UE.

Cu alte cuvinte, realitatea e exact invers decât o sugerează Nicuşor, care a îmbrăţişat aici un mare fake news suveranist. În realitate, dacă UE ar fi fost mai puternică decât este (eventual federală), ar fi avut forţa să dea peste mână statelor membre “care-şi apărau interesul naţional” cu argumente greşite şi adoptau decizii proaste, ca cele semnalate în declaraţie. Inclusiv Germaniei.

Când un fost activist de mediu ajunge să recicleze genul ăsta de argumente voalat-suveraniste, e clar că nu doar clima are probleme cu schimbarea accelerată.

Pentru că nu-i prima oară: opoziţia lui Nicuşor faţă de mecanismul european ETS e criticată şi în ultimul raport EFOR.”

Șefa UE: Reducerea treptată a energiei nucleare a fost o „greșeală strategică”

Pe de altă parte, mai trebuie menționat faptul că, în discursul susținut în ziua de 9 martie 2026, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că decizia Europei de a reduce energia nucleară a fost o „greșeală strategică”, care a fost acum pusă în evidență de războiul din Iran.

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere; cred că a fost o greșeală strategică din partea Europei să întoarcă spatele la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse”, a declarat von der Leyen la deschiderea unui summit privind energia nucleară, organizat în apropiere de Paris.

Ursula von der Leyen: ”Situația energiei nucleare este, din păcate, diferită. În timp ce în 1990 o treime din energia electrică a Europei provenea din surse nucleare, astăzi procentul se situează la doar aproximativ 15 %. Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere; consider că a fost o greșeală strategică din partea Europei să întoarcă spatele unei surse fiabile și accesibile de energie cu emisii reduse.

Această situație ar trebui să se schimbe, din două motive. În primul rând, deoarece energia nucleară și sursele regenerabile de energie au un rol esențial de jucat. Nu este vorba de o alegere între una sau alta – ele sunt cele mai puternice atunci când sunt combinate. Pentru că ceea ce avem nevoie este cel mai bun sistem energetic global – curat, accesibil, rezilient, european. Energiile regenerabile produc energia electrică la cel mai mic cost – dar sunt volatile, depinzând de soare și de vânt, iar uneori cele mai bune amplasamente sunt departe de centrele de cerere industrială. De aceea trebuie să investim și în stocare și în flexibilitatea cererii și să ne extindem rețelele.

Energia nucleară este fiabilă, furnizând energie electrică pe tot parcursul anului, non-stop. Așadar, cel mai eficient sistem combină energia nucleară și energiile regenerabile și se bazează pe stocare, flexibilitate și rețele. Al doilea motiv este că Europa a fost un pionier în tehnologia nucleară și ar putea din nou să conducă lumea în acest domeniu. Reactoarele nucleare de nouă generație ar putea deveni un produs european de export de înaltă tehnologie și valoare. Și asta ne aduce astăzi la Paris.

În ultimii ani, asistăm la o renaștere globală a energiei nucleare. Iar Europa dorește să facă parte din acest proces.”

