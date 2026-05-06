George Simion: Nicuşor Dan se întâlneşte în secret cu preşedinţii partidelor pe care le preferă. Încalcă Constituţia

„Nicușor Dan încalcă articolul 103 din Constituție! Nu vom lăsa votul vostru să fie călcat în picioare. Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total, în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern”, a transmis Simion într-un mesaj video, pe Facebook.

Potrivit liderului AUR, Nicușor Dan „este autorul acestei crize politice constituționale”.

„Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați. Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale”, a adăugat Simion.

Art 103, alin (1) din Constituție prevede: „Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”.