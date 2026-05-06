George Simion: Nicuşor Dan se întâlneşte în secret cu preşedinţii partidelor pe care le preferă. Încalcă Constituţia

Președintele AUR, George Simion, afirmă că șeful statului, Nicușor Dan, ar încălca articolul 103 din Constituție prin organizarea unor întâlniri „în secret” cu lideri politici pentru formarea „propriului Guvern”.

Mihaela Ivăncică

„Nicușor Dan încalcă articolul 103 din Constituție! Nu vom lăsa votul vostru să fie călcat în picioare. Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total, în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern”, a transmis Simion într-un mesaj video, pe Facebook.

Potrivit liderului AUR, Nicușor Dan „este autorul acestei crize politice constituționale”.

„Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați. Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale”, a adăugat Simion.

Art 103, alin (1) din Constituție prevede: „Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. 

PSD nu mai exclude să pută premierul. „Numele pe care îl vom propune este Sorin Grindeanu, dacă vom fi invitați"

George Simion, despre propunerea lui Călin Georgescu premier: Dacă vom avea ocazia şi ţine de noi, da

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat marţi seară că AUR are toate scenariile pe masă şi va acţiona conform voinţei poporului român. 
George Simion: „Suntem dispuşi să intrăm la guvernare, dar cu premier de la AUR”. Condiția pusă de liderul partidului

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat marţi seară că îşi pot asuma o guvernare, în condiţiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcţia de premier va fi acceptată şi întruneşte numărul necesar de voturi în Parlament.
Mesajul lui George Simion la dezbaterea moțiunii de cenzură: „Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”

Liderul AUR, George Simion, a transmis în Parlament la votarea moțiunii de cenzură împotriva lui Bolojan că țara nu e de vânzare și că partidul nu e trădător.

FT: Căderea guvernului român a spulberat unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte

Căderea guvernului român a slăbit unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte, după ce social-democrații s-au aliat cu ultranaționaliștii eurosceptici pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, scrie Financial Times.

Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că PSD exclude orice colaborare cu AUR și nu va susține un premier din acest partid, respingând totodată și varianta unui guvern minoritar.

Surse: Nicușor Dan a început consultările cu partidele care au fost la guvernare. Primul lider care a mers la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a început miercuri consultările cu partidele care au format Guvernul Bolojan, la o zi după ce a fost doborât prin moțiune de cenzură.

