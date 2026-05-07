Demiterea guvernului ca urmare a moțiunii de cenzură PSD-AUR a decis calea instabilității politice și-l pune pe Nicușor Dan în situația în care trebuie să se consulte cu partidele pentru a desemna un premier care să formeze un nou executiv. Una dintre variantele vehiculate este chiar cea a premierului demis, Ilie Bolojan, dar o decizie CCR l-ar putea împiedica să facă asta.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, afirmă că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, în anumite condiții stabilite de CCR. Este vorba despre o decize din 2020, atunci România a traversat o criză constituțională și politică legată de încercarea președintelui Klaus Iohannis de a forța organizarea alegerilor anticipate. Astfel, după ce Guvernul condus de Ludovic Orban a fost demis prin moțiune de cenzură în februarie 2020, șeful statului l-a desemnat din nou pe Orban pentru funcția de premier.

Situația a ajuns la Curtea Constituțională a României după ce PSD, prin președinții celor două Camere ale Parlamentului, a sesizat existența unui conflict juridic de natură constituțională între președinte și Parlament. CCR a admis sesizarea și a stabilit că există un conflict constituțional, argumentând că desemnarea lui Ludovic Orban nu urmărea în mod real formarea unei majorități parlamentare, ci respingerea deliberată a guvernului propus.

Curtea a precizat că desemnarea unui premier trebuie să fie una efectivă, făcută cu scopul real de a obține susținerea Parlamentului. Judecătorii constituționali au subliniat și obligația de „cooperare loială” între instituțiile statului, considerând neconstituțională desemnarea unui candidat care declara public că nu urmărește obținerea votului de încredere. Președintele CCR de la acel moment, Valer Dorneanu, a explicat ulterior că problema nu ținea de persoana lui Ludovic Orban, ci de scopul desemnării sale. Potrivit acestuia, Orban nu fusese nominalizat pentru a forma un guvern funcțional, ci pentru a provoca respingerea cabinetului.

În motivarea publicată ulterior, CCR a susținut că președintele a încercat să reducă rolul constituțional al Parlamentului și că a utilizat procedura de desemnare a premierului ca instrument politic, contrar spiritului Constituției și principiului separației puterilor în stat. În urma deciziei, Klaus Iohannis a fost obligat să facă o nouă nominalizare, alegerea fiind Florin Cîțu.

Liderul deputaților liberalilor: Nicușor Dan îl poate desemna din nou premier pe Ilie Bolojan

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru”, a scris, joi, pe Facebook, Gabriel Andronache. Liderul deputaților PNL adaugă că decizia Curții Constituționale din 2020 „este foarte clară”.

„Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

Desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifice cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se îndeplini”, a mai transmis liberalul.

Acesta concluzionează că „nu există impedimente constituționale pentru desemnarea președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru”.

Declarațiile liberalului vin după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi "pentru". Este al șaptelea prim-ministru demis în Parlament după Revoluție.

Nicușor Dan a început consultări „informale” cu partidele din fosta coaliție

Între timp, continuă consultările informale organizate de Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan. La Cotroceni ar urma să ajungă Sorin Grindeanu, susțin surse din PSD pentru Știrile ProTV.

După ce în prima zi a consultărilor informale, Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele USR, Dominic Fritz, el ar urma să se întâlnească joi cu Sorin Grindeanu, susțin surse din PSD.

De dimineață, la Cotroceni ar fi ajuns și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta ar fi discutat cu președintele aproximativ o oră, explică surse politice.

În ceea ce privește opțiunile luate în calcul de social-democrați după ce au votat pentru demiterea guvernului Bolojan, sursele politice susțin că a avut loc o schimbare de atitudine. Astfel, despre varianta PSD-UDMR-minorități, susținut în Parlament de PNL și USR, conducerea PSD a zis inițial nu acestei variante, dar acum nu o exclude.

Cu toate acestea, social-democrații exclud un scenariu în care ar urma să susțină un guvern din opoziție.