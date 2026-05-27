Trotineta electrică a fost lăsată într-o anexă a casei, însă, după ce acumulatorul încins a luat foc, incendiul s-a extins și la casă.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Arad, ajutați de pompierii voluntari din Curtici, dar acoperișul casei era deja cuprins de flăcări.

Incendiul s-a extins rapid la acoperișul locuinței

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată la nivelul anexei, flăcările propagându-se și la acoperișul locuinței, pe o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat și stins în limitele găsite, fără a se înregistra victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul generat de un acumulator lăsat la încărcat”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Reprezentanții ISU au precizat, la solicitarea AGERPRES, că este vorba de acumulatorul unei trotinete electrice lăsate la încărcat peste noapte, iar, la prima vedere, instalațiile electrice ale locuinței nu erau defecte.

Pagubele produse de incendiu sunt însemnate, fiind distrusă anexa, în timp ce acoperișul casei a fost avariat în mare parte, dar și interioare din locuință.