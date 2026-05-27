Bărbatul a fost găsit de polițiști pe o bancă în fața blocului.

Potrivit IPJ Hunedoara, intervenția a avut loc în data de 26 mai 2026, în jurul orei 11:04, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Uricani au fost sesizați prin 112 că bărbatul, aflat sub măsura arestului la domiciliu, se află în fața unui bloc de pe Aleea Brazilor. Totodată, o alertă a fost transmisă și prin sistemul electronic de monitorizare.

„Ajunși la fața locului, polițiștii l-au identificat pe bărbat pe o bancă din fața blocului, acesta aflându-se într-o stare avansată de ebrietate. Potrivit explicațiilor oferite polițiștilor, acesta ar fi ieșit din locuință pentru a consuma alcool”, precizează sursa citată.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliției Orașului Uricani, unde a fost întocmit dosar penal pentru evadare, fiind dispusă și măsura reținerii pentru 24 de ore.