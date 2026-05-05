Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, tocmai a luat, în unanimitate, următoarea decizie:

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, transmit reprezentanții partidului.

Liberalii își mențin poziția. PNL refuză coaliția cu PSD după un nou vot intern. Surse politice: 34 ”pentru”, 0 ”împotrivă”

Conducerea PNL a decis, printr-un vot intern cu majoritate clară, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD, consolidând astfel ruptura politică dintre cele două partide.

Votul din PNL - 34 pentru, 10 abțineri, 0 împotrivă, au precizat surse politice pentru ȘtirileProTV.

Președintele PNL Bistrița-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, anunță că PNL a votat din nou. Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD !

Dominic Fritz a anunțat că „nu permite ca PSD – AUR să întoarcă România în trecut”, după ce a picat Guvernul

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut, că nu vor permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu vor negocia un nou guvern cu PSD.

Potrivit lui Fritz, conducerea USR se reuneşte în şedinţă.

„Moţiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut. Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi”, a transmis preşedintele USR pe Facebook.

„În haosul declanşat de ei, vă spun cu claritate: USR sigur nu va abandona lupta. Am fost în ultimele luni şi vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun”, adaugă Fritz.

Preşedintele USR anunţă că „miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern”.