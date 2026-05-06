Reacțiile nu au întârziat să apară. Liberalii s-au reunit în ședință extraordinară și au decis să intre în opoziție. De la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a îndemnat din nou la calm și a spus că va începe consultările, momentan informale.

Corespondent Știrile ProTV: „După o ședință de aproape cinci ore, liderii liberali au votat o rezoluție prin care au hotărât ca PNL să rămână în opoziție. 50 dintre ei au votat și toți în favoarea rezoluției. Doar patru dintre ei nu au participat la vot. Și au reafirmat că social-democrații nu mai sunt parteneri credibil pentru a forma un nou Guvern cu aceștia. Astfel, PNL îndeamnă PSD să își asume o guvernare cu noua majoritate creată împreună cu AUR”.

Ciprian Ciucu: „PNL îşi menţine deciziile şi va rămâne în opoziţie. În condiţiile în care PSD nu şi-a respectat angajamentele asumate și a acţionat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Prin decizia de azi, PNL confirmă că are demnitate și că va lucra pentru a construi un pol de modernizare, un pol fără privilegii, fără sinecure”.

Încă dinaintea ședinței, cei mai mulți lideri păreau că tind spre această decizie.

Daniel Fenechiu: „Rămânem cu Bolojan”.

Reporter: „Sunteți sigur?”

Daniel Fenechiu: „Da, sunt sigur că PNL rămâne cu Bolojan”.

Însă au existat și liberali care s-ar fi împăcat cu PSD.

Cătălin Predoiu: „Cea mai bună decizie în acest moment este să continuăm guvernarea. Să ne lăsăm opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”.

La fel și Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al partidului. Era și varianta dorită de Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Sorin Grindeanu: „Mă aștept ca în perioada următoare Nicușor Dan să ne cheme la consultări. Ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor”.

UDMR și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare.

Lóránd Turos, liderul senatorilor UDMR: „Eu sper că acele forțe politice care au alcătuit deja fosta coaliție vor putea discuta și vor putea renegocia, dacă e cazul, colaborarea”.

Varujan Pambuccian, liderul minorităților naționale: „Va trebui să discutăm ce nu a funcționat și ce trebuie făcut pentru că în afara acestui nucleu PSD-PNL nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla”. Cei din AUR însă așteaptă alegeri anticipate.

George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul”.

USR rămâne însă consecventă, alături de Ilie Bolojan.

Dominic Fritz: „Nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern proeuropean”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări.

Nicușor Dan: „Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”.

Guvernul Bolojan va rămâne interimar până la instalarea la Palatul Victoria a unui nou executiv.