Liberalii își mențin poziția. PNL refuză coaliția cu PSD după un nou vot intern. Surse politice: 34 ”pentru”, 0 ”împotrivă”

Cu majoritate largă menținerea deciziei ca PNL să nu mai facă alianță cu PSD !

Votul din PNL - 34 pentru, 10 abțineri, 0 împotrivă, au precizat surse politice pentru ȘtirileProTV.

Robert Sighiartău (PNL): Este responsabilitatea noii majorități PSD-AUR să își asume guvernarea

Președintele PNL Bistrița-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, consideră că este responsabilitatea 'noii majorități' formate în Parlament, între PSD și AUR, 'să își asume guvernarea și să vină cu soluții pentru problemele României', după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

'Moțiunea a trecut. Guvernul a căzut. S-a conturat o nouă majoritate în Parlament, în jurul PSD și AUR. Este responsabilitatea lor să își asume guvernarea și să vină cu soluții pentru problemele României', a scris Sighiartău marți, pe Facebook.

Liderul liberal spune că PNL și-a 'regăsit direcția' și că 'știe ce are de făcut', 'fără compromisuri'.

'PNL știe ce are de făcut. Ne-am regăsit direcția. Mergem mai departe cu respect pentru oamenii cinstiți, pentru cei care muncesc și țin această țară în picioare. Fără compromisuri', a adăugat liberalul.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament, cu 281 de voturi 'pentru', patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.