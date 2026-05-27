Am văzut că sunt foarte multe pagini pe Facebook, de exemplu. Mai nou, am găsit două dintre ele destul de rapid, cu persoane care nu există în realitate și care oferă sfaturi medicale. O pagină se numește Codul Sănătății, cealaltă pagină, Sănătate fără Vârstă, pagină care înainte părea să vândă altfel de produse, iar acum oferă sfaturi medicale. Sunt 10 reeluri cu aceeași doamnă, care nu există în realitate și care dă tot felul de sfaturi medicale.

Ca să ne dăm seama că aceste persoane nu există, trebuie să ne dăm seama că unele imagini sunt generate de inteligența artificială. Cea mai simplă metodă prin care ne putem da seama dacă un clip este făcut cu inteligență artificială sau nu este să verificăm dacă există scris „conține media generată de inteligența artificială”.

