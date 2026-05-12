Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști, marți, la conferinţa internaţională „Black Sea and Balkans Security Forum”, ce le spune criticilor care susțin că poziția sa în discursul din 9 mai a avut accente ”trumpiste”, mai ales că acum a criticat unele decizii ale UE, iar în trecut a participat la controversatul Consiliu al lui Trump, la care marii lideri europeni au refuzat să ia parte.

”Ce v-am spus deja, ce v-am spus deja! Că România are o politică externă în care vorbește de Europa, de Statele Unite și de NATO, și pe fiecare din aceste paliere România este consecventă.

Iar legat de discursul de la 9 mai, n-a fost nimic nou pe care eu să-l fi spus sau pe care liderii europeni să-l fi spus deja. Adică nu e, n-a fost deloc, deloc, dimpotrivă. Mie mi s-a părut, când, când l-am conceput și imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de, cum să zic, de declarație de afecțiune față de Europa.

Adică, noi, România, noi, societatea românească trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa, conectați cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa, așa, ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României: ”Nu am criticat” Uniunea Europeană

De asemenea, președintele Nicușor Dan a explicat că, în discursul său din 9 mai, în care a spus că Europa a făcut greșeli, nu a criticat, susținând că inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut recent un discurs asemănător.

”Ce am încercat eu să spun în acel discurs de ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, cu care societatea românească nu este conectată. Și nu am criticat. Dacă vă uitați la structura discursului, am spus da, Europa a făcut greșeli, dar Europa - exact ce vă spun și dumneavoastră - dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă, în mod direct.

Iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziționez împotriva Europei.

Iar, dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile Europene la care am participat, în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene, sunt în sensul ăsta, că Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată.”, a mai spus Nicușor Dan.

Și Sorin Ioniță, director executiv al think tank-ului Expert Forum, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan după ce acesta a afirmat că ”Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear”.

Ioniță este de părere că această afirmație este una falsă, deoarece, în opinia sa, “Europa n-a renunţat niciodată” la energia nucleară. ”Dimpotrivă, UE clasifică nuclearul drept tehnologie de tranziție verde”, precizează directorul executiv al think tank-ului Expert Forum.