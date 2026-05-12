Șeful statului a fost prezent la conferinţa internaţională „Black Sea and Balkans Security Forum”, unde a fost întrebat de jurnaliști dacă varianta unui Guvern condus de un premier tehnocrat este luată în calcul.

”Este un scenariu care are șanse”, a răspuns președintele României.

De asemenea, întrebat dacă are deja în vedere anumite persoane pentru a fi propuse la viitoarele consultări politice cu partidele, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

Reporter: Aveți deja variante în minte de premieri tehnocrați?

Președintele Nicușor Dan: ”În mintea mea, da, nu le-am avansat. Nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care ... dacă va exista o formulă majoritară pentru asta.”

Șeful statului ar putea desemna un nou premier abia la finalul lunii mai, deși, potrivit informațiilor de la Administrația Prezidențială, joi sau vineri vor avea loc negocieri la Cotroceni, imediat după Summitul B9.

Și PSD ar accepta un premier tehnocrat

Recent, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că PSD este dispus să accepte şi un premier tehnocrat. ”E nevoie să ne asumăm guvernarea”, a spus el.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu exclude varianta unui premier tehnocrat: ”Sunt forțate regulile când ai un premier de la un partid care a ieșit pe locul trei", a spus el.