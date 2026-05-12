Nicuşor Dan: Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România şi NATO

"Nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi în România avem, evident, o dezbatere internă, nu cea mai fericită, cum se întâmplă în democraţie. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea Europeană, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite, dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult: cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa este mai puternică şi, de altfel, (...) există, dacă vorbim de Flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Deci ăsta este unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem de predictibilă de 20, poate chiar 30 de ani, nimic nu s-a schimbat aici", a arătat şeful statului.

Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest, interes strategic pentru România şi NATO

Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO, a declarat preşedintele.

"Regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO din motive geografice. Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina, pentru că este vecinul nostru. De asemenea, pentru Orientul Mijlociu, cu toate consecinţele care decurg din cum se vor soluţiona lucrurile acolo. Ce face România în plan naţional? Se consolidează şi consolidându-se creşte securitatea la Marea Neagră, creşte securitatea pe Flancul estic şi în Balcanii de Vest", a afirmat Nicuşor Dan la "Black Sea and Balkans Security Forum" - ediţia a X-a, eveniment organizat de New Strategy Center.

Preşedintele a spus că România participă la misiuni NATO şi misiuni europene.

"La nivelul Uniunii Europene, contribuie la o apropiere atât a Moldovei şi a Ucrainei, cât şi a ţărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Bineînţeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice şi care necesită multă atenţie diplomatică şi, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe Flancul estic", a adăugat şeful statului.

El a arătat că statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze.

"Suntem într-o perioadă cu multiple provocări şi aici, faţă de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze şi asta se va întâmpla. Ăsta este obiectivul discuţiilor de mâine de la formatul B9, ăsta este obiectivul discuţiilor de la Ankara de la summitul NATO de peste două luni. Şi sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate şi vom reuşi să fim efectiv în obiectivele pe care ni le-am propus. Asta înseamnă investiţii în apărare, asta înseamnă interoperabilitate şi asta înseamnă un parteneriat transatlantic care să fie efectiv", a mai spus Nicuşor Dan.