Nicuşor Dan: Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România şi NATO

Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, în deschiderea Black Sea and Balkans Security Forum.

Mihaela Ivăncică

El a fost întrebat despre diferenţa dintre termenii "pro-european" şi "pro-occidental", în contextul în care, recent, ultimul termen a folosit mai des.

Preşedintele a susţinut că nu s-a schimbat nimic în ultimele decenii în politica externă română.

"Nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi în România avem, evident, o dezbatere internă, nu cea mai fericită, cum se întâmplă în democraţie. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea Europeană, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite, dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult: cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa este mai puternică şi, de altfel, (...) există, dacă vorbim de Flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Deci ăsta este unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem de predictibilă de 20, poate chiar 30 de ani, nimic nu s-a schimbat aici", a arătat şeful statului.

Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest, interes strategic pentru România şi NATO

Regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO, a declarat preşedintele.

"Regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO din motive geografice. Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina, pentru că este vecinul nostru. De asemenea, pentru Orientul Mijlociu, cu toate consecinţele care decurg din cum se vor soluţiona lucrurile acolo. Ce face România în plan naţional? Se consolidează şi consolidându-se creşte securitatea la Marea Neagră, creşte securitatea pe Flancul estic şi în Balcanii de Vest", a afirmat Nicuşor Dan la "Black Sea and Balkans Security Forum" - ediţia a X-a, eveniment organizat de New Strategy Center.

Preşedintele a spus că România participă la misiuni NATO şi misiuni europene.

"La nivelul Uniunii Europene, contribuie la o apropiere atât a Moldovei şi a Ucrainei, cât şi a ţărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Bineînţeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice şi care necesită multă atenţie diplomatică şi, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe Flancul estic", a adăugat şeful statului.

El a arătat că statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze.

"Suntem într-o perioadă cu multiple provocări şi aici, faţă de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze şi asta se va întâmpla. Ăsta este obiectivul discuţiilor de mâine de la formatul B9, ăsta este obiectivul discuţiilor de la Ankara de la summitul NATO de peste două luni. Şi sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate şi vom reuşi să fim efectiv în obiectivele pe care ni le-am propus. Asta înseamnă investiţii în apărare, asta înseamnă interoperabilitate şi asta înseamnă un parteneriat transatlantic care să fie efectiv", a mai spus Nicuşor Dan.

Sursa: Agerpres

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Nicușor Dan, la Cotroceni. PNL nu va vota un guvern cu Sorin Grindeanu premier

Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat, luni, că în cadrul consultării informale pe care a avut-o săptămâna trecută cu preşedintele Nicuşor Dan discuţiile au vizat diferite posibilităţi şi perspective pentru ieşirea din criză.
Cine participă la Summitul B9 de la București, găzduit de Nicușor Dan. Întâlnirea bilaterală fixată deja la Cotroceni (Surse)

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice de miercuri (13 mai) care are loc la Palatul Cotroceni va fi găzduit de președintele Nicușor Dan și co-prezidat de liderul Poloniei Karol Nawrocki.
Surse: După consultările din aceste zile, este puțin probabil să fie desemnat un premier. Nicușor Dan, 4 scenarii în calcul

După consultările din această săptămână, este puțin probabil să fie desemnat un premier, au precizat surse din Administrația Prezidențială pentru Știrile Pro TV.

Politolog: Întrebarea momentului este cine conduce România. „Nu cred că am mai fost într-o situație similară"

România traversează una dintre cele mai periculoase perioade politice din ultimii ani, în condițiile în care actuala criză de guvernare riscă să genereze un „vid de putere”, explică profesorul Corneliu Bjola într-un interviu pentru Știrile ProTV.

MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112

Ministerul de Interne a analizat intervenţia structurilor proprii în cazul fetei de 18 ani care a fost ucisă la o fermă din judeţul Bihor, după ce tatăl victimei a făcut mai multe acuzaţii.

Primarul Londrei îi cere lui Keir Starmer să promită reîntoarcerea Marii Britanii în UE la următoarele alegeri

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat pentru CNBC că Partidul Laburist aflat la guvernare ar trebui să îşi asume oficial obiectivul revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană, la următoarele alegeri generale, transmite CNBC.

