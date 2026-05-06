Turcan: „Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier. Când răstorni un guvern, eşti convins că ştii să guvernezi mai bine”

”Sorin Grindeanu ar trebui să-şi asume funcţia de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca şi cum ar fi fost în opoziţie, dar într-una superficială. Şi, cu toate acestea, a strâns voturi pentru ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier. În mod democratic, adoptarea unei moţiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală. De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obţine funcţia de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranţă eşti convins că ştii să guvernezi mai bine. Hai să vedem!”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Exemplul Guvernului Dăncilă

Ea arată că, atunci când a înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moţiune de cenzură, în 2019, preşedintele PNL de atunci, Ludovic Orban, şi-a asumat funcţia de premier.

”Aceasta este conduita corectă — chiar şi pentru preşedintele PSD. Nu poţi să fii în dezacord cu propria guvernare şi, în acelaşi timp, să eviţi asumarea răspunderii. Uitaţi-vă la datele economice! Euro a trecut de 5,2 lei. Inflaţia mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu aşteaptă, chiria nu aşteaptă, rata la bancă nu aşteaptă. Nu poţi provoca o criză politică şi apoi să priveşti cum se adânceşte criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate şi guverna”, arată deputatul PNL.

Turcan precizează că, aşa cum au stabilit, cu un vot covârşitor, şi aseară, PNL va face o opoziţie responsabilă.

”Vom susţine proiectele esenţiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD şi menţinerea echilibrelor bugetare”, subliniază Raluca Turcan în mesaj.