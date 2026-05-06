Turcan: „Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier. Când răstorni un guvern, eşti convins că ştii să guvernezi mai bine”

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat miercuri că liderul PSD Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de premier, afirmând că, atunci când răstorni un guvern, înseamnă că ești convins că știi să guvernezi mai bine.

”Sorin Grindeanu ar trebui să-şi asume funcţia de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine — ca şi cum ar fi fost în opoziţie, dar într-una superficială. Şi, cu toate acestea, a strâns voturi pentru ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier. În mod democratic, adoptarea unei moţiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală. De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obţine funcţia de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranţă eşti convins că ştii să guvernezi mai bine. Hai să vedem!”, a scris Raluca Turcan pe Facebook. 

Exemplul Guvernului Dăncilă

Ea arată că, atunci când a înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moţiune de cenzură, în 2019, preşedintele PNL de atunci, Ludovic Orban, şi-a asumat funcţia de premier.

”Aceasta este conduita corectă — chiar şi pentru preşedintele PSD. Nu poţi să fii în dezacord cu propria guvernare şi, în acelaşi timp, să eviţi asumarea răspunderii. Uitaţi-vă la datele economice! Euro a trecut de 5,2 lei. Inflaţia mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu aşteaptă, chiria nu aşteaptă, rata la bancă nu aşteaptă. Nu poţi provoca o criză politică şi apoi să priveşti cum se adânceşte criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate şi guverna”, arată deputatul PNL. 

Turcan precizează că, aşa cum au stabilit, cu un vot covârşitor, şi aseară, PNL va face o opoziţie responsabilă. 

”Vom susţine proiectele esenţiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD şi menţinerea echilibrelor bugetare”, subliniază Raluca Turcan în mesaj. 

Pe cine ar propune PSD premier

Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot. Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

Chiar și după ce au depus și votat moțiunea împotriva guvernului, PSD încă speră la o continuarea colaborării cu PNL. În plus, sursele politice mai explică faptul că social-democrații consideră că liberalii sunt cei care pot da următorul premier și au luat în calcul doi liberali care ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan. Astfel, primul luat în calcul este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, argumentul social-democraților fiind că „PSD a colaborat foarte bine” cu el. Cel de al doilea luat în calcul este Cătălin Predoiu.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a susținut că în cazul în cazul în care PSD va fi invitat să dea premierul, îl va propune pe președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Manda a exclus categoric varianta unui guvern PSD-AUR: „În momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție. (…) Nu vorbim de un guvern PSD-AUR”.

PSD nu mai exclude să pună premierul. „Numele pe care îl vom propune este Sorin Grindeanu, dacă vom fi invitați”

Fost prim-ministru: „Este sănătos ca PNL şi PSD să se separe. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat miercuri că este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca aceste ape să se separe, odată, pentru că au pierdut enorm că au stat prea mult, împreună.
Lider PNL: PSD a crezut că Bolojan este incomod. O să vadă cum e să te ducă AUR cu preşul, cum e cu extremiștii la guvernare

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru susţine că puciul din PNL la care sperau cei din PSD a eşuat şi că social-democraţii trebuie să îşi caute la AUR noi parteneri de guvernare.
PSD preferă să nu conducă noul guvern. Propune două variante de premier de la PNL. „Am colaborat foarte bine”

Liderii PSD se așteaptă ca situația viitorului guvern să fie clarificată în decursul următoarelor zece zile, susțin surse din tabăra social-democraților pentru Știrile ProTV.

Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș

Compania de stat Romgaz a anunțat miercuri că va prelua combinatul chimic Azomureș, cea mai importantă mutare strategică după implicarea în proiectul Neptun Deep. 

Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că PSD exclude orice colaborare cu AUR și nu va susține un premier din acest partid, respingând totodată și varianta unui guvern minoritar.

FT: Căderea guvernului român a spulberat unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte

Căderea guvernului român a slăbit unul dintre ultimele „ziduri de protecție” ale Europei împotriva extremei drepte, după ce social-democrații s-au aliat cu ultranaționaliștii eurosceptici pentru a-l înlătura pe Ilie Bolojan, scrie Financial Times.

