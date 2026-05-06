Manda a exclus categoric varianta unui guvern PSD-AUR: „În momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție. (…) Nu vorbim de un guvern PSD-AUR”, a afirmat Manda.

El a precizat că PSD își dorește să fie „parte a soluției”.

În ceea ce privește declarațiile PNL și USR, care au anunțat că nu mai vor să guverneze cu PSD, Manda le consideră „afirmații și decizii la cald”. „Așteptăm să se liniștească lucrurile”, a spus el, amintind că PNL a refuzat cândva dialogul cu PD, iar ulterior a ajuns să fuzioneze.

Premierul propus de PSD: Sorin Grindeanu

Claudiu Manda a anunțat că, în cazul în care PSD va fi invitat să propună un prim-ministru, numele pe care partidul îl va susține este cel al lui Sorin Grindeanu.

„Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal, pe restul de un an de zile, să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate, iar numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu”, a declarat Manda, referindu-se la acordul inițial de coaliție după alegerile din 2025.

El a adăugat că PSD îl agreează ca premier și pe Cătălin Predoiu, însă, în opinia sa, PNL trebuie să decidă dacă acceptă o astfel de variantă.

„Cătălin Predoiu este o opțiune de premier pentru Partidul Social Democrat. (…) Nu vrem să răspundem noi înainte de a decide ei”, a spus liderul PSD.

Două scenarii ale social-democraților

Manda a reiterat că PSD are doar două scenarii posibile: o construcție pro-europeană alături de partidele pro-occidentale, cu o majoritate parlamentară, sau opoziția. El a respins ideea că social-democrații s-ar alia cu AUR sau cu alte grupuri suveraniste.

„Variante de avarie ar putea fi un guvern cu UDMR și cu «orfanii politici», așa cum îi numea Kelemen pe unii dintre parlamentarii care nu fac parte din grupuri parlamentare”, a mai spus Manda.

Despre moțiunea de cenzură și colaborarea cu AUR

Întrebat fiind cum justifică faptul că PSD s-a aliat cu AUR și cu alte grupuri suveraniste pentru moțiunea de cenzură, Manda a răspuns că și USR și PNL au încercat, la rândul lor, dialogul cu partide pe care le considerau „nefrecventabile”.

„Vom justifica și USR-ul și PNL-ul că a încercat acest dialog cu partidele pe care le spuneau nefrecventabile la momentul respectiv, să obțină de la ei nevotarea unei astfel de moțiuni. Discuții sunt, știți, am mai văzut declarații de genul «partidul nu e bun, dar oamenii sunt buni»”, a afirmat Manda.

El a precizat că moțiunea de cenzură nu este un instrument exclusiv PSD-AUR, ci a fost susținută și de alte partide de opoziție.

„A ajuns într-o chestiune care pare că este doar PSD și AUR. Nu este doar PSD și AUR, pentru că au fost și alte partide politice, partide de opoziție, care probabil că asta era misiunea lor. Este instrumentul pe care l-am avut la dispoziție”, a spus Manda.

Episodul retragerii din Guvern

El a amintit că PSD s-a retras de la guvernare cu toți miniștrii, secretarii de stat și prefecții, spre deosebire de alte partide care, deși spun că nu mai vor să fie la guvernare, nu au făcut același gest.

„Nu văd acum la partidele care spun că nu mai vor să fie la guvernare același gest. Motiv pentru care, acționând absolut responsabil, am ajuns și la acest instrument, care nu este o lovitură de stat – apropo de ce spuneau unii dintre influencerii de pe social media”, a declarat Manda.

În final, întrebat despre creșterea cursului euro, care a atins un nou prag istoric, Manda a spus că PSD așteaptă disponibilitatea partenerilor de a reveni la guvernare pentru a avea un executiv cu susținere parlamentară.

„Așteptăm din partea PSD și această disponibilitate de a reveni la guvernare, de a avea un guvern cu o susținere cu majoritate în Parlament. În momentul de față, Partidul Național Liberal nu poate să mai facă aceeași nominalizare de prim-ministru, pentru că este o decizie a CCR care spune că veni și ar spune reface în coaliția”, a conchis Manda.