Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus la Euronews o colaborare cu AUR.

"Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră", a spus el.

Liderul PSD a comentat şi anunţul AUR că vrea să aibă premierul. Întrebat dacă există un scenariu în care PSD ar susţine un premier de la AUR, Grindeanu a răspuns: "Nu".

În plus, preşedintele PSD a respins scenariul în care PSD ar putea intra într-un guvern minoritar.

"Am exclus această variantă, nu doar să fie parte a unui guvern minoritar, Partidul Social-Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta", a explicat liderul social-democrat.

Despre varianta alegerilor anticipate, Grindeanu a arătat că, pentru ca să se întâmple alegerile anticipate, potrivit Constituţiei, trebuie să avem nişte paşi îndepliniţi, să pice trei guverne, dar nu e de ajuns, pentru că, după ce ar fi îndeplinită această primă condiţie, ar trebui ca preşedintele să dizolve Parlamentul şi să convoace alegerile anticipate.

"Eu tocmai ce l-am văzut şi cu toţii ce l-am văzut aseară pe preşedinte că exclude acest scenariu de alegeri anticipate. Deci nu e doar un joc, să spunem, un joc parlamentar. Atât timp cât preşedintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc", a subliniat Sorin Grindeanu.

Președintele anunțase anterior că va chema la consultări partidele „pro-occidentale”, care au format și guvernul anterior. Astfel că în următoarele zile ar putea ajunge la Cotroceni și președinții USR și UDMR, precum și reprezentanții minorităților naționale din Parlament.

Chiar și după ce au depus și votat moțiunea împotriva guvernului, PSD încă speră la o continuarea colaborării cu PNL. În plus, sursele politice mai explică faptul că social-democrații consideră că liberalii sunt cei care pot da următorul premier și au luat în calcul doi liberali care ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan. Astfel, primul luat în calcul este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, argumentul social-democraților fiind că „PSD a colaborat foarte bine” cu el. Cel de al doilea luat în calcul este Cătălin Predoiu.

Guvernul Bolojan a fost demis marți cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Simion a mai spus că AUR nu va participa la consultările de la Cotroceni, dacă sunt invitaţi la „spartul târgului”. Președintele Nicușor Dan a declarat marți că moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Ilie Bolojan ”este o decizie democratică a Parlamentului” și vor ”începe negocierile pentru formarea unui nou guvern”. La rândul lui, liderul AUR a precizat marți seara că nu va susține un premier din partea PSD.