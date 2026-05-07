Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au transmis joi seară un mesaj comun în care anunță că PNL și USR își asumă apărarea direcției de reformă și corectitudine începută în timpul guvernării comune.

Aura Trif

”Răspunsul nostru la acţiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări şi la colaborarea dintre PSD şi AUR în Parlament, este cooperarea forţelor politice reformiste şi responsabile. Astăzi, Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România, prin preşedinţii lor, îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuţii deschise, am convenit să ne coordonăm paşii următori în faţa acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar şi la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun transmis joi seară.

Liderii PNL şi USR afirmă că această colaborare este o garanţie.

”Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilităţi care să acopere blocarea reformelor şi risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanţia că modernizarea instituţiilor, onestitatea în funcţia publică şi realizarea investiţiilor strategice vor rămâne pe agenda ţării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, scrie în mesaj. 

Marți, comitetul Politic al USR, format din 160 de lideri ai partidului, a decis în unanimitate să nu mai formeze o majoritate guvernamentală cu PSD și l-a mandatat pe Dominic Fritz să inițieze discuții cu PNL pentru un acord politic privind pașii următori.

Conducerea PNL a decis, de asemenea, printr-un vot intern cu majoritate clară, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD, consolidând astfel ruptura politică dintre cele două partide.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament, cu 281 de voturi 'pentru', patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

