Întâlnirea vine pe fondul unei crize politice în creștere, după ce Guvernul Bolojan a fost demis miercuri în Parlament cu un număr record de 281 de voturi.

Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România

Discuțiile pentru formarea unui nou Guvern nu au deocamdată rezultate. Incertitudinea se prelungește, iar actualul cabinet are grijă de România cu puteri limitate.

Liderul UDMR a vorbit joi cu președintele Nicușor Dan despre diverse variante. Social-democrații așteaptă ca liberalii să refacă fosta coaliție, deși aceștia au anunțat că trec în opoziție. Este posibil ca atât ei, cât și PSD să meargă pe varianta unui guvern minoritar. Iar unii liberali nu exclud să îl propună din nou premier pe Ilie Bolojan.

Cei din PSD vor la guvernare, dacă se poate în aceeași formulă ca până acum. Speră că liberalii vor renunța la dorința de a merge în opoziție.

Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD: ”Ei au votat de mai multe ori și și-au schimbat foarte repede unele din lucrurile votate. Ținem minte că aveau în partid, aveau în statutul lui faptul că nu va colabora cu PSD și au schimbat într-o noapte statutul”.

Culmea, unii liberali îi dau dreptate și ar vrea consultări mai largi în partid.

Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș: ”Eu nu spun niciodată, niciodată. Pentru că în PNL au fost de foarte multe ori decizii care au schimbat o decizie anterioară”.

Cătălin Predoiu, vicepremier interimar, PNL: ”Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Am exprimat un principiu, pe bază de argumente, că ar trebui găsită o soluție ca PNL să-și continue forța guvernării și, în orice caz, trebuie făcută o consultare pe această temă”.

Cu toate acestea, social-democrații iau în calcul și un guvern minoritar cu UDMR și celelalte minorități. În acest caz ar aștepta voturile din partea celor de la PNL și USR, ca să nu apeleze la cei cu care au dat jos Executivul Bolojan - AUR și celelalte partide suveraniste. Mai ales că UDMR a respins clar o colaborare cu acestea din urmă.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Deci noi nu vom guverna niciodată cu SOS. Deci această formulă nu există”.

De cealaltă parte, și liberalii iau în calcul să facă un guvern minoritar, în cazul în care PSD nu formează o coaliție fără ei. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, spune chiar că PNL îl poate propune din nou premier pe Ilie Bolojan, pentru că nu ar exista impedimente constituționale.