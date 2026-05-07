Liderul UDMR a vorbit joi cu președintele Nicușor Dan despre diverse variante. Social-democrații așteaptă ca liberalii să refacă fosta coaliție, deși aceștia au anunțat că trec în opoziție. Este posibil ca atât ei, cât și PSD să meargă pe varianta unui guvern minoritar. Iar unii liberali nu exclud să îl propună din nou premier pe Ilie Bolojan.

Cei din PSD vor la guvernare, dacă se poate în aceeași formulă ca până acum. Speră că liberalii vor renunța la dorința de a merge în opoziție.

Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD: ”Ei au votat de mai multe ori și și-au schimbat foarte repede unele din lucrurile votate. Ținem minte că aveau în partid, aveau în statutul lui faptul că nu va colabora cu PSD și au schimbat într-o noapte statutul”.

Culmea, unii liberali îi dau dreptate și ar vrea consultări mai largi în partid.

Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș: ”Eu nu spun niciodată, niciodată. Pentru că în PNL au fost de foarte multe ori decizii care au schimbat o decizie anterioară”.

Cătălin Predoiu, vicepremier interimar, PNL: ”Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Am exprimat un principiu, pe bază de argumente, că ar trebui găsită o soluție ca PNL să-și continue forța guvernării și, în orice caz, trebuie făcută o consultare pe această temă”.

Cu toate acestea, social-democrații iau în calcul și un guvern minoritar cu UDMR și celelalte minorități. În acest caz ar aștepta voturile din partea celor de la PNL și USR, ca să nu apeleze la cei cu care au dat jos Executivul Bolojan - AUR și celelalte partide suveraniste. Mai ales că UDMR a respins clar o colaborare cu acestea din urmă.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Deci noi nu vom guverna niciodată cu SOS. Deci această formulă nu există”.

De cealaltă parte, și liberalii iau în calcul să facă un guvern minoritar, în cazul în care PSD nu formează o coaliție fără ei. Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, spune chiar că PNL îl poate propune din nou premier pe Ilie Bolojan, pentru că nu ar exista impedimente constituționale.

Deși unii politicieni considera că un premier demis prin moțiune nu mai poate fi desemnat de președinte din cauza unei decizii a Curții Constituționale din 2020.

Gabriel Andronache susține însă că decizia respectivă arată că această variantă e posibilă, în cazul în care se îndeplinesc trei condiții, ce s-ar aplica în cazul de față:

1 - președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat;

2 - candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură;

3- desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură.

Bolojan: ”Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată”

Alina Gorghiu: ”Dacă partidul decide să schimbe decizia intrării în opoziție și să meargă cu propunerea de Ilie Bolojan la președintele Nicușor Dan, voi susține acest demers”.

Doar că, pentru un guvern minoritar, PNL ar avea nevoie în Parlament de voturile social-democraților, care au respins această variantă. În caz contrar, liberalii pot lua destule voturi doar de la AUR și alte partide mici.

Într-un mesaj adresat liberalilor pe Facebook, Ilie Bolojan susține că, în 2021, decizia să se alieze cu social-democrații a fost luată în alte birouri, nu la PNL. Pe când hotărârea de acum de a nu mai forma o alianță cu PSD a fost votată de conducerea extinsă a PNL.

Ilie Bolojan: ”Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Am convingerea că PNL a ales drumul bun”.

La Palatul Cotroceni situația încă este în analiză. Kelemen Hunor a fost la consultarea informală cu Președintele Nicușor Dan.

”Kelemen Hunor: Eu cred că toată lumea e de acord că prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură.

Reporter: Ați putea fi dumneavoastră?

Kelemen Hunor: Nu. Deci nu”.

Dacă nu se ajunge la o înțelegere, e posibil să fie constituit un guvern minoritar. Despre care însă toată lumea crede că ar avea viață scurtă.