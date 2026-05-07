O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

Piesa centrală a look-ului său a fost un colier estimat la 15 milioane de dolari, realizat cu o piatră prețioasă albastru-violet de 550 de carate și diamante cu tăietură în stil ‘trandafir’.

Ținuta a fost completată de un inel cu diamant galben de 23 de carate și un alt inel cu diamant de 30 de carate.

Reddy a colaborat cu stilista vedetelor Mariel Haenn pentru a crea o ținută personalizată semnată de designerul indian Manish Malhotra, în acord cu tema din acest an, „Costume Art” ( Arta costumelor).

Potrivit unui comunicat de presă, inspirația a venit din bogatul patrimoniu artistic și arhitectural al orașului Hyderabad, iar creația a fost realizată folosind tehnici vechi de peste 3.000 de ani.

Rezultatul final a fost o apariție care îmbină moștenirea culturală cu grandoarea contemporană, celebrând „sufletul creativ al Indiei”.

Peste 90 de artizani au lucrat la această ținută, care a necesitat 3.459 de ore de muncă pentru a fi finalizată.

Rochia din catifea, cu corset, a fost completată de o trenă amplă și o pelerină din tul brodat manual. Designul include motive inspirate din statul natal al lui Reddy, Telangana, iar pe spatele rochiei se află un „Arbore al Vieții” realizat din alamă, cupru și argint.

Aceasta este a treia apariție a lui Reddy la Met Gala, găzduită la Muzeul Metropolitan de Artă, un eveniment care strânge fonduri pentru Costume Institute.