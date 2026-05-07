O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

Sudha reddy 1
Getty

Met Gala este o ocazie în care invitații își etalează cele mai spectaculoase ținute, iar Sudha Reddy, miliardara indiană, a demonstrat și de această dată că a înțeles perfect stilul evenimentului. 

Claudia Alionescu

Ea a fost în centrul atenției, alegând o ținută impresionantă, completată de bijuterii spectaculoase, relatează instyle.com.

Piesa centrală a look-ului său a fost un colier estimat la 15 milioane de dolari, realizat cu o piatră prețioasă albastru-violet de 550 de carate și diamante cu tăietură în stil ‘trandafir’. 

Sudha reddy 34
Biopsiile se pot face și fără operație. Medicii pot preleva probe din aproape orice organ cu ajutorul CT-ului și ecografului

A doua zi a consultărilor informale de la Cotroceni. Sorin Grindeanu ar urma să se întâlnească cu Nicușor Dan

După ce a doborât guvernul, PSD continuă criticile la adresa lui Bolojan. „A promis reformă și a livrat recesiune”

O țară preferată de români schimbă regulile la all-inclusive. Turiștii vor primi maximum șase băuturi alcoolice pe zi

Atribuțiile guvernului interimar. Moțiunea PSD-AUR a lăsat România fără putere de semnătură pentru 10 miliarde de euro

O mare capitală se scufundă cu până la 35 de centimetri pe an. Clădirile se degradează constant

O companie aeriană din Europa a intrat oficial în lichidare. Toate zborurile au fost anulate

România e plină de roșiile din Maroc, dar acestea nu ne sunt exportate direct. Cum ajung, de fapt, la noi

Horoscop 7 mai 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va câștiga bani

Ținuta a fost completată de un inel cu diamant galben de 23 de carate și un alt inel cu diamant de 30 de carate.

Reddy a colaborat cu stilista vedetelor Mariel Haenn pentru a crea o ținută personalizată semnată de designerul indian Manish Malhotra, în acord cu tema din acest an, „Costume Art” ( Arta costumelor).

Potrivit unui comunicat de presă, inspirația a venit din bogatul patrimoniu artistic și arhitectural al orașului Hyderabad, iar creația a fost realizată folosind tehnici vechi de peste 3.000 de ani. 

Rezultatul final a fost o apariție care îmbină moștenirea culturală cu grandoarea contemporană, celebrând „sufletul creativ al Indiei”.

Peste 90 de artizani au lucrat la această ținută, care a necesitat 3.459 de ore de muncă pentru a fi finalizată. 

Rochia din catifea, cu corset, a fost completată de o trenă amplă și o pelerină din tul brodat manual. Designul include motive inspirate din statul natal al lui Reddy, Telangana, iar pe spatele rochiei se află un „Arbore al Vieții” realizat din alamă, cupru și argint.

Aceasta este a treia apariție a lui Reddy la Met Gala, găzduită la Muzeul Metropolitan de Artă, un eveniment care strânge fonduri pentru Costume Institute. 

FOTO Cum a fost pentru Andreea Bujancă să înoate alături de un delfin: ”Recomand tuturor! Pentru mine a fost prima dată”
Filmările noului sezon MasterChef România au început cu 120 de concurenți gătind simultan

Filmările pentru sezonul 11 al emisiunii MasterChef România au început, cu o premieră în România.

George Clooney împlinește 65 de ani. Povestea actorului care a devenit unul dintre numele legendare de la Hollywood. FOTO

Actorul George Clooney împlinește miercuri 65 de ani. A apărut în anii 1990 şi ulterior a devenit un regizor şi scenarist respectat. Clooney a câştigat un premiu Oscar pentru rolul său secundar din "Syriana" (2005).
Rihanna și A$AP Rocky au făcut furori la Met Gala 2026. Ce ținute extravagante au purtat pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Rihanna a atras toate privirile la Met Gala 2026 din New York, unde a apărut într-o rochie metalică spectaculoasă semnată Maison Margiela. 

A doua zi a consultărilor informale de la Cotroceni. Sorin Grindeanu ar urma să se întâlnească cu Nicușor Dan

Continuă consultările informale organizate de Nicușor Dan după demiterea Guvernului Bolojan. La Cotroceni ar urma să ajungă Sorin Grindeanu, susțin surse din PSD pentru Știrile ProTV.

Avertismentul S&P după căderea Guvernului Bolojan. România riscă să ajungă în „junk”. „E nevoie de măsuri suplimentare”

Criza politică și colapsul coaliției de guvernare din România ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru 2027, a avertizat Karen Vartapetov, analist specializat pe ratingurile suverane la S&P Global Ratings, transmite Reuters.

Administrația Trump consideră Europa un „incubator de amenințări teroriste”. Ce prevede noua strategie anteiteroristă a SUA

Administraţia Trump atacă Europa, pe care o numeşte „incubator de ameninţări teroriste”, precum şi „extremiştii de stânga”, în „Strategia Statelor Unite de combatere a terorismului”, un document publicat miercuri de Casa Albă, notează AFP.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Europa League | Aston Villa - Nottingham Forest și Freiburg - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00!

Motivul pentru care Mihai Stoica l-a ironizat pe Vincent Kompany după Bayern - PSG: ”L-a cam dereglat!”