AUR susține că nu va vota un viitor guvern din care formațiunea nu face parte și cere ca România să ajungă rapid la un nou Executiv sau, în lipsa unei majorități parlamentare, la alegeri. Reprezentanții partidului l-au acuzat pe președintele Nicușor Dan că menține țara în blocaj politic și au transmis că poziția AUR privind intrarea la guvernare este „de neclintit”.

La consultările de la Cotroceni, un consilier al președintelui i-ar fi întrebat pe reprezentanții AUR dacă ar susține un guvern tehnocrat, iar răspunsul acestora a fost „nu”. Potrivit unor surse, Nicușor Dan le-ar fi lăsat impresia că va face desemnarea premierului chiar astăzi, spun surse politice.

„În Parlamentul României, ieri, trebuia să fie votat un proiect prin care contractele part-time să fie impozitate corect, o inițiativă pe care noi am susținut-o în comisii și pe care eram gata să o votăm în plen, pentru a repara o nedreptate. Ei bine, nu s-a putut face acest lucru. PNL, care a inițiat legea prin doamna Turcan, împreună cu PSD, a retras acest proiect de lege, care ar fi dat o gură de oxigen românilor care muncesc, pentru care demult, la ora 10, nu mai este bună dimineața.

La fel, ieri, în Parlament, s-a discutat despre subiectul corupției, despre avioanele Nordis. Nici acum nu știm adevărul despre ele.

Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Este vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o va face și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. Este vinovat pentru că ne ține departe de guvernare. Noi ne asumăm intrarea la guvernare. Este a treia consultare la care venim și am discutat nimic altceva decât ceea ce, pe 23 iunie, când am fost tot aici, am spus.

O să o mai spun încă o dată și o să rezulte faptul că AUR nu votează un guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. Este timpul să se oprească și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, fiindcă avem în spate susținerea a milioane de români.

Așa că poziția noastră este de neclintit. Nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda, iar milioanele de români care își pun încrederea în noi trebuie să fie reprezentați în structurile de conducere din România. Asta este calea.

Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede, iar dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor, la o largă majoritate și la un guvern care are susținere populară.

Nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment. Instituțiile statului român au fost delegitimate. Este nevoie de un nou început. AUR este parte a dialogului, parte a soluției”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a invitat joi la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. PSD au fost primii invitați, urmați de AUR, apoi de PNL.