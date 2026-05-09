Kate Middleton a purtat o ținută Self-Portrait, accesorizată cu cercei care au aparținut cândva reginei Elisabeta a II-a. Prințul William și Kate Middleton au participat la petrecerea în grădină de la Palatul Buckingham, oferind un nou moment de eleganță regală, potrivit AOL.

Prințesa de Wales a ales un sacou elegant, cu o croială bine definită. Acesta avea mâneci lungi, talia accentuată și un decolteu pătrat, păstrând stilul sofisticat și structurat specific brandului. Pe una dintre părți era aplicată o floare decorativă, care a adăugat o notă delicată și feminină ținutei. Nasturii frontali și cureaua din talie au completat armonios întregul look.

Ținuta continua cu o fustă maxi fluidă, decorată cu microbuline. Fusta avea și pliuri discrete în zona tivului, oferind un plus de eleganță și lejeritate.

Cerceii reginei Elisabeta au atras toate privirile

Kate a purtat o pălărie vintage asortată, care a completat perfect ținuta. Prințesa și-a accesorizat apariția cu o brățară cu perle și cerceii Bahrain Pearl, care au aparținut regretatei regine Elisabeta a II-a. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi maro-ciocolatiu. Întregul look a reflectat stilul său caracteristic, bazat pe eleganță și tradiție regală.

Fotografiile au fost publicate pe contul oficial de Instagram al cuplului, însoțite de mesajul: „Participăm astăzi la petrecerea în grădină de la Palatul Buckingham”. Ținuta a fost apreciată de admiratori pentru eleganța și aerul său atemporal. Mulți au complimentat apariția lui Kate, iar alții au spus că William și Kate au cu adevărat „aura viitorului rege și a viitoarei regine”.

William și Kate au găzduit peste 8.000 de invitați

Prințul William și Kate Middleton au avut o apariție elegantă și extrem de regală în timpul petrecerii organizate la Palatul Buckingham pe 8 mai.

William, în vârstă de 43 de ani, și Kate, de 44 de ani, au apărut pe treptele care duc spre grădinile regale la ora 16:00, marcând începutul evenimentului. Cei 8.000 de invitați au stat în picioare pentru intonarea imnului național, înainte de a socializa, de a servi gustări și de a se bucura de vremea frumoasă.



