Avertismentul vine chiar din partea Asociației Aeroporturilor Germane (ADV), care susține că situația riscă să lovească puternic companiile aeriene low-cost și destinațiile turistice mai puțin profitabile, scrie focus.de.

„Există temeri că alte zboruri vor fi anulate, în special de companiile low-cost și către destinațiile cu importanță turistică mai redusă”, a declarat Ralph Beisel, directorul general al ADV, pentru publicația germană „Welt am Sonntag”.

Până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați

Potrivit oficialului german, scenariul luat în calcul este unul extrem de grav. Unele aeroporturi ar putea pierde până la 10% din capacitatea operațională, ceea ce ar însemna perturbări uriașe în plin sezon al concediilor.

„În cel mai rău scenariu, unele aeroporturi s-ar putea confrunta cu o reducere a capacității de 10%. Extrapolat la toate aeroporturile, acest lucru ar afecta 20 de milioane de pasageri”, a avertizat Beisel.

Industria aviatică se teme acum de două efecte majore: dispariția unor rute aeriene și scumpirea accentuată a biletelor pentru cursele rămase disponibile.

Conform estimărilor prezentate de ADV, anumite destinații ar putea fi eliminate complet din programul companiilor aeriene, în timp ce altele vor fi operate mai rar și la tarife considerabil mai mari.

De ce apare criza de kerosen

În ultimele săptămâni, în Germania au apărut tot mai multe semnale privind o posibilă penurie de kerosen înaintea sezonului de vacanță. Problema nu ține doar de disponibilitatea combustibilului, ci și de costurile uriașe care fac multe zboruri neprofitabile pentru operatorii aerieni.

Companiile avertizează că, în aceste condiții, menținerea unor curse devine imposibilă din punct de vedere economic.