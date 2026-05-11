Narada lansează #GeneratiaZero, o mișcare a părinților care recunosc că școala de azi nu mai pregătește copiii pentru viitor

Pe 7 mai, organizația Narada lansează #GeneratiaZero, o inițiativă care propune o schimbare de paradigmă în educație, pornind de la un gest simplu, dar public: recunoașterea faptului că sistemul actual nu mai corespunde realității în care vor trăi copiii. #GeneratiaZero nu este o campanie de comunicare, ci o mișcare culturală, cu o premisă foarte directă: după 35 de ani de reforme nereușite, e timpul să o luăm de la zero. Nu ca eșec, ci ca un act de curaj colectiv pentru copiii din generația actuală și pentru părinții care își asumă să o construiască.

De ce acum? Despre presiunea inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

România predă copiilor de azi o lume care nu mai există. Orice părinte observă instinctiv că ceea ce învață copiii astăzi la școală, din perspectiva formării pentru dezvoltarea și găsirea unui traseu profesional și chiar și ca dezvoltare emoțională, nu mai are de-a face cu lumea în care ei vor deveni adulți. „Ne aflăm în punctul în care nu mai e suficient să ajustăm sistemul. Trebuie să-l rescriem”, este de părere Andra Munteanu, cofondator si președinte Narada.

Cele mai recente reașezări ale pieței muncii confirmă urgența. Un recent studiu realizat de Anthropic arată că joburile entry-level sunt deja în declin pentru că inteligența artificială preia rapid task-urile asociate cu intrarea în carieră. Întrebarea cheie pentru orice părinte de azi devine: dacă AI poate scrie cod, traduce, redacta, calcula, ce mai rămâne specific uman? Răspunsul e clar și e exact ce școala românească tratează ca pe niște bonus-uri opționale: gândirea critică, reziliența, autoreglarea emoțională, autodisciplina. Sunt singurele competențe care nu pot fi delegate vreodată unui algoritm. Iar școala de azi încă le include într-o zonă opțională, dacă există și această opțiune, în curricula de învățare. În lumea care vine, acestea sunt exact diferența dintre un adult care navighează prin incertitudine și unul care se prăbușește la prima criză.

„Într-o lume în care nu mai știm cum vor arăta joburile peste 10 sau 15 ani, gândirea critică, reziliența și autoreglarea nu mai sunt aptitudini `nice to have`. Sunt fundația oricărei vieți adulte care va trebui să trăiască și să gestioneze incertitudinea. Sunt singurele competențe pe care AI-ul nu le va putea automatiza vreodată. Generația Alpha, copiii născuți după 2010, nu mai are timp să aștepte. Pentru ei, e clar că nu e suficient să ajustăm sistemul. E nevoie să-l rescriem. La Narada o facem deja, în 50 de școli pilot din România. Generația Alpha trăiește deja în lumea pentru care școala nu a fost construită. Prin urmare, #GeneratiaZero nu e o campanie. E un act de responsabilitate civică pentru fiecare adult din România care nu vrea să lase viitorul copiilor pe mâine.", precizează Andra Munteanu, cofondator și Președinte Narada.

Forma concretă pe care această mișcare o ia este Recensământul Generația Zero — o platformă publică pe narada.ro/generatia0 unde, cu un singur click pe butonul „Și eu rescriu", părinții din România își exprimă public dorința că vor o școală adaptată la realitate. Aceasta nu e o petiție clasică care cere ceva de la o autoritate. Este un act civic prin care părinții formează o voce colectivă suficient de mare și de puternică astfel încât să nu mai poată fi ignorată, într-un demers comun de schimbare.



