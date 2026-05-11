"Guvernul demis Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă privind industria de apărare după ce a devenit Guvern interimar. Consider că această abordare este greşită şi o spun pe baza textelor legale în vigoare", a scris Oprea pe Facebook.

Acesta a precizat că pe data de 4 mai, Guvernul a adoptat OUG privind investiţiile în industria de apărare, în contextul programului european SAFE, act care "a fost modificat substanţial chiar în şedinţa de Guvern faţă de forma iniţial redactată", ceea ce genera obligaţia unui nou aviz din partea Consiliului Legislativ.

Pe 5 mai, Parlamentul a adoptat moţiunea de cenzură, iar în aceeaşi zi Consiliul Legislativ a emis aviz negativ asupra OUG, care a ajuns la Secretariatul General al Guvernului cu aproximativ 4 minute înainte ca hotărârea Parlamentului privind moţiunea să fie publicată în Monitorul Oficial. Acest interval de 4 minute a fost invocat ulterior ca argument că procedura ar fi fost completată înainte de interimat, a explicat Oprea.

"Pe 8 mai, Guvernul Bolojan, deja în exerciţiu limitat, a repus OUG pe ordinea de zi, (...) susţinând că nu readoptă actul, ci doar 'ia act' de avizul negativ al Consiliului Legislativ. (...) Această construcţie procedurală reproduce logica Guvernului Orban din februarie 2020, când ordonanţe de urgenţă adoptate în noaptea dinaintea moţiunii de cenzură au fost ulterior atacate la Curtea Constituţională pe argumentul că urgenţa artificială creată de iminenţa demiterii nu constituie o situaţie extraordinară în sensul art. 115 alin. 4 din Constituţie. OUG privind industria de apărare este un act de politică publică nouă, nu un act de administrare curentă. Indiferent de importanţa strategică a programului SAFE şi a investiţiilor vizate - şi această importanţă este reală - calea aleasă este vulnerabilă din punct de vedere constituţional şi riscă să compromită tocmai obiectivul urmărit", a argumentat senatorul PSD.

El a menţionat că "există o cale corectă" - un guvern nou învestit poate adopta acest act în deplină legalitate, "urgenţa politică nu justifică forţarea limitelor constituţionale".

"Iar dacă această OUG, care priveşte interesul de securitate al României, este atât de importantă, de ce a fost folosită de Guvernul demis Bolojan pentru a genera o ordonanţă trenuleţ şi a o vulnerabiliza? Nu este aceasta o dovadă de iresponsabilitate?", a adăugat Oprea.