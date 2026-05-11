Cod galben de ploi, vijelii și grindină în mare parte din țară. Temperaturile scad accentuat până joi. HARTĂ

Cod galben de ploi, vijelii și grindină în mare parte din țară. Temperaturile scad accentuat până joi.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferică, ploi moderate, vânt puternic şi răcire accentuată a vremii. Avertizarea este valabilă până joi, 14 mai, iar la munte sunt anunţate şi precipitaţii mixte.

Astfel, în intervalul 11 mai, ora 12:00 – 14 mai, ora 10:00, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h.

Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte.

Cod galben de instabilitate atmosferică, ploi și intensificări ale vântului

În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Vremea se va răci la Bucureşti la jumătatea acestei săptămâni, astfel că, de la temperaturi maxime de 25, 26 grade în primele două zile, miercuri se vor înregistra 17 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Astfel, luni, vremea va fi uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate seara şi noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi posibil vijelii (rafale în general de 45...50 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Miercuri, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere şi vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 45...50 km/h.

În intervalul 11 mai, ora 12:00 - 14 mai, ora 10:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului. 

